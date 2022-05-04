Son dakika haber: Beypazarı'nda şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulundu.

Ziyarette ailelerle sohbet edildi ve devletin her zaman yanlarında ve destekçileri olduğu mesajı iletildi.

Şehit babası Yusuf Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah sizlerden razı osun, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz." dedi.

Kaymakam Erdoğan ve kurum amirleri, daha sonra şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.