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Senegal'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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Senegal'in başkenti Dakar'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi Malick Sy Caddesi'nde toplanarak Milinaire Anıtı'na yürüdü. Gösteriye Türkiye, Filistin, Pakistan, Lübnan, Küba ve Libya'nın Dakar Büyükelçileri de katıldı. Büyükelçiler, göstericilerle birlikte sloganlar attı. Filistin Büyükelçisi Abdallah, Afrika ülkelerinin Filistin konusundaki duruşunu sağlamlaştıracağını belirtti. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman ise dünyanın bu zulme dur demesi gerektiğini söyledi.

Senegal'in başkenti Dakar'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Afrika Arabuluculuk, Yönetim ve Çatışma Çözümü Örgütü (AMGRC) ile Filistin'in Dakar Büyükelçiliği organizasyonuyla Dakar'daki Malick Sy Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi Milinaire Anıtı'na yürüdü.

Gösterinin organizatörleri tarafından dağıtılan Filistin bayraklı beyaz tişörtler giyen kalabalık "Özgür Filistin", "Katil İsrail", "Filistin'i özgürleştirin" sloganları attı.

Gösteriye Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Filistin'in Dakar Büyükelçisi Nasser Abdallah, Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Saime Sayed ile Lübnan, Küba ve Libya'nın Dakar Büyükelçileri katıldı.

Kol kola yürüyen büyükelçiler, kortejin başını çekti ve göstericilerle beraber sloganlar attı.

"Afrika ülkeleri de zaman içerisinde Filistin konusundaki duruşunu sağlamlaşacaktır"

Filistin Büyükelçisi Abdallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal halkının Filistin'e desteğini görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Abdallah, "Özellikle Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a da şükranlarımı iletiyorum. O da yürüyüşe geldi, desteğini esirgemedi." dedi.

Afrika ülkelerinin de Filistin konusunu daha çok gündeme getirmeye başladığına dikkati çeken Abdallah, "Tüm dünyada Filistin meselesiyle ilgili büyük ve kökten değişimler oluyor. İnanıyorum ki Afrika ülkeleri de zaman içerisinde Filistin konusundaki duruşunu sağlamlaştıracaktır." diye konuştu.

"Türkiye'ye büyük bir minnet var"

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman da Senegal'in Filistin ile tarihi bağları olduğunu anımsatarak, bu nedenle yürüyüşe de yoğun katılım olduğunu kaydetti.

Sağman, "Artık dünyanın bu zulme bir 'dur' demesi gerekiyor. Burada Senegallilerle, farklı ülkelerin büyükelçileriyle birlikte sesimizi çıkarmaya geldik. Bu çifte standartın sona ermesi, uyuyan ülkelerin uyanması gerekiyor. Artık 2024 yılındayız, Filistin meselesini çözmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye Filistin konusundaki hassasiyeti nedeniyle de büyük bir teveccüh olduğunun da altını çizen Sağman, "Filistin Büyükelçisi yürüyüşte beni yanından ayırmadı, kol kola yürüdük. Senegalliler de daima Türkiye'nin Filistin için yaptıklarından bahsediyor. Türkiye'ye bu anlamda büyük bir minnet ve hayranlık var. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Pakistan'ın Dakar Büyükelçisi Sayed de Pakistan halkı ve devletinin Gazze ile başından bu yana dayanışma halinde olduğunun altını çizerek, sonuna kadar Filistin davasını savunacaklarını vurguladı.

Türk yemekleri haftası nedeniyle Dakar'da bulunan Türk şef Yunus Emre Akkor da kadın, çocuk, sivil tanımadan yapılan bu soykırıma "dur" demek gerektiğine işaret ederek, "Bugün, yarın ve daima Filistin'in yanındayız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Pakistan Filistin Türkiye Senegal Afrika Lübnan Libya Dakar Küba Dünya Güncel Haberler

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