ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 16 Ağustos 2022

17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçtiMerkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandıYıkımların yaşandığı kentlerde deprem...

6 Nisan 1920

1- 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı

Yıkımların yaşandığı kentlerde deprem yönetmeliğine uygun konutlar inşa edilirken, yapılan çalışmalarla depremin izleri silindi

(Şengül Azbay-Ömer Faruk Cebeci/Kocaeli-Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

Rusya'dan Temmuz 2021'de günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz alan AB'nin bu yılın aynı ayında ithalatı 100 milyon metreküpün altına indi

AB, Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatını yıl sonuna kadar tamamen kesmeyi, doğal gaz ithalatını ise üçte iki oranında azaltmayı hedefliyor

(Zeynep Beyza Kılıç-Nuran Erkul Kaya/Ankara) (Grafikli)

3- Havacılıkta sera gazı emisyonlarını raporlayacak kuruluşu TÜRKAK akredite edecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını izleyecek doğrulayıcı kuruluşların akreditasyonuna yönelik talimat yayımladı

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

4- Teknoloji marketlerin kasko poliçesi tüketicileri mağdur ediyor

Satın alınan ürünle birlikte tercihe bağlı olarak sunulan kasko poliçeleri, kapsamıyla ilgili eksik bilgilendirme nedeniyle tüketicileri mağdur ederken, ürünün tüketicinin rızası olmadan sigortacı mülkiyetine geçmesi ve geri dönüşüme gönderilmesi tepki çekiyor

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük:

"Teknoloji market çalışanları sigorta satarken 'şöyle korur, böyle korur, hiç merak etmeyin' diyorlar. Ama tüketiciler başlarına bir olay gelince sigortadan bekledikleri çözümü bulamıyor"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

5- Güreşte asıl hedef Dünya Şampiyonası'nda madalyalar toplamak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu:

"Konya'da gençlerimize şans vermek istedik. Burası bizim için hiçbir zaman amaç olmadı. Çünkü 10 Eylül'de Dünya Güreş Şampiyonası var. Hedefimiz, hazırlığımız oraya."

"A takımla İslami Dayanışma Oyunları'na katılsaydık bütün madalyaları alırdık ama Dünya Şampiyonası'nı riske atardık. Biz Sırbistan'da madalyalar almak istiyoruz, amacımız bu"

(Erkan Tiryaki/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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