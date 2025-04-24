Msb Kaynaklarından Eurofighter Açıklaması: Süreç Planlandığı Şekilde Sorunsuz Yürütülmektedir

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçağı ile ilgili görüşmelerin İngiltere ile yapıldığını ve şu ana kadar Almanya ile bir görüşme olmadığını belirterek, "Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir" dedi. Kaynaklar, dün İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, " Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız Birimleri ile koordinasyon kurulmuş, 1'inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirilmiştir" bilgisini verdi.

MSB Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Sözlerine dün İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlar başta olmak üzere tüm halka geçmiş olsun dileyerek başlayan Aktürk, "Bölgedeki birlik ve kurumlarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, depremle ilgili yapılacak çalışmalara yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanmaktadır" dedi.

Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, büyük bir coşku ve birçok etkinlikle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 105'inci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, "Sayın Bakanımız 22 Nisan'da şehit ve gazilerimizin kıymetli çocukları ile Bakanlığımızda bir araya gelmiş, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 47'nci Uluslararası Çocuk Şenliği ile Meclis'teki resepsiyona katılmış, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilmiş, SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de; Türk Yıldızları tarafından Hatay, Mersin ve Antalya'da gösteri uçuşları ile Kayseri ve Aksaray'da muharip uçak geçişleri yapılmış, Ankara'da MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, İstanbul'da Yeşilköy Hava Müzesi ve İzmir'de Müze Gemiler Müdürlüğü'nde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir" dedi. Aktürk, 21-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere ilişkin de bilgi verdi.

"5 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Aktürk, 1915 olaylarında katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmetle andı. Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Ayrıca Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 23 Nisan'da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

" Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 97 şahıs yakalandı"

Sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 97 şahıs yakalanmış, bin 905 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 562, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 25 bin 614 olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu 28 Nisan'da Selanik'te yapılacak"

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turunun 28 Nisan'da Selanik'te yapılacağını belirterek, "6 Kasım 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda mutabık kalınan 2025 Yılı Uygulama Planı çerçevesinde, 28-29 Nisan tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecektir" dedi.

Gazze'de akan kanın durdurulması yönündeki tüm çağrılara rağmen İsrail'in kan dökmeye, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve barış perspektifinden uzak yaklaşımlar sergilemeye devam ettiğini belirten Aktürk, "Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve daimi ateşkesin geciktirilmeden uygulanması şarttır. Uluslararası toplum; Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan İsrail'e engel olma sorumluluğunu en kısa zamanda üstlenmelidir" diye konuştu.

Envantere giren giren yeni silah sistemlere ilişkin ise Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) ile SUNGUR Füzesi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.

MSB kaynakları: Ş u ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı

Bakanlık kaynakları, Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlerle ilgili sorular üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılmaktadır. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmi olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmamaktadır. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde sorunsuz yürütülmektedir. Ayrıca Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam etmektedir."

"T oplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir"

MSB kaynakları, dün İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından alınan tedbirlere ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Dün İstanbul ilimize bağlı Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde, meydana gelen deprem haberinin alınmasına müteakip Lojistik Genel Müdürlüğümüze bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelimiz derhal faaliyete başlamıştır. Ayrıca AFAD'a, Bakanlığımızın Afet Yönetim Merkezi ile Takip Kontrol Koordinasyon Merkezine personel görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bakanlığımız Birimleri ile koordinasyon kurulmuş, 1'inci Ordu Komutanlığı ve bölgedeki tüm Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 1'inci Ordu Komutan Vekilimiz İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezi'ne katılım sağlamış, Bakanlığımız koordinesinde BAYKAR firmasına ait 3, Bakanlığımıza ait 2 adet toplam 5 İHA bölgede havadan keşif maksadıyla görevlendirilmiştir. Gelişmeler ilgili tüm birimlerle koordineli olarak takip edilmektedir."

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü barınma alanlarına atılan ve teröristlere teslim olmaları çağrısı yapılan bildirilerle ilgili sorular üzerine kaynaklar şu cevabı verdi:

"Terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede devletimizin kararlılığını göstermek, silahlı mücadelenin bir çıkış yolu olmadığını, tek çarenin Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılmaktadır."

" Kıbrıs Adası'nda barış hakimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalıdır"

Bakanlık kaynakları, GKRY Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına şu sözlerle cevap verdi:

"GKRY Başpiskoposu'nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekir. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası'nda bugüne dek çözümsüzlüğe sebep olan, ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en açık tezahürlerinden birisidir. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet; barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önünde ki en büyük engeldir.

Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortaklarıdır ve hiçbir güç onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacaktır.

GKRY'yi, şiddet ve düşmanlık dili yerine aklıselimle hareket etmeye, iki halkın egemen eşitliği temelinde bir çözüme katkı sunmaya davet ediyoruz. Bugün Kıbrıs Adası'nda barış hakimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalıdır. Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecektir."

" Tişrin Barajı'nın Suriye Yeni Hükümeti'ne teslimi yakından takip edilmektedir"

MSB kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Suriye'nin varlıkları ve kaynakları Suriyelilere aittir. Bu kapsamda Tişrin Barajı'nın Suriye Yeni Hükümeti'ne teslimi hususu yakından takip edilmektedir. Suriye yönetiminden gelen talepler, başta DEAŞ olmak üzere terör tehditlerine karşı ortak mücadele üzerine yoğunlaşmaktadır. Bilindiği üzere 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla Bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmişti.

Söz konusu toplantıda katılımcı beş ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Suriye'de teşkil edilmesi planlanan Birleşik Harekat Merkezi'ne yönelik ilgili ülkelerin katılımı ile teknik toplantılar devam etmektedir."

" Asılsız iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreçler ivedilikle başlatılmakta"

Kaynaklar, Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiaları ve Konya'da yaşanan peç olayına dair sorular üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönemde aralarında gazeteci ve emekli askerlerin de olduğu bazı kişiler tarafından şahsi çıkar ve siyasi saiklerle Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarının giderek arttığı gözlenmektedir. Şan ve şerefle görev yapan Mehmetçiğin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani değerlerle bağdaşmamaktadır.

Bir kısmı dedikodu niteliğindeki eksik ve yanlış bilgileri içeren ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve haberlerin amacı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler yaratmaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri, milli güvenliğimizin teminatı olarak, büyük bir disiplin ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli söylemler, sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan hiçbir iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacaktır. Kamuoyunun; Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef göstermeye, yıpratmaya ve algı oluşturmaya yönelik yanıltıcı ve maksatlı haberlere karşı dikkatli olması, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır. Asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreçler ivedilikle başlatılmakta ve titizlikle takip edilmektedir."