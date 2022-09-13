Manisa gündem haberi... Turgutlu'da Yunus timleri göreve başladı
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Manisa haberler: Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri göreve başladı.
Turgutlu ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı Yunus ekipleri göreve başladı.
İlçede artan nüfus ve buna bağlı olarak asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polisin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'Motosikletli Polis Timleri Amirliği' yeniden kuruldu.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Ekipler, kesilen kurbanın ve duaların okunmasının ardından göreve başladı.
Törene Kaymakam Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş İsmail Demir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve emniyet mensupları katıldı.