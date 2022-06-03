Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı - Haberler

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Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı

AA - Fatih Azgın - Güncel
Kozan'da üç kız kardeş annelerinin görev yaptığı okula kütüphane yaptırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 kız kardeş, annelerinin bir dönem görev yaptığı Şehit İbrahim Yüce 50. Yıl Lisesi'ne kütüphane kazandırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 kız kardeş, annelerinin bir dönem görev yaptığı Şehit İbrahim Yüce 50. Yıl Lisesi'ne kütüphane kazandırdı.

Lisede 23 yıl görev yapan ve 2019'da vefat eden öğretmen Berrin Açıkgöz adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Konuşmaların ardından kütüphane törenle açıldı.

Kütüphanenin açılışına İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Berin Açıkgöz'ün eşi İlyas Açıkgöz ve kızları katıldı.

Berrin Açıkgöz'ün doktor olan 3 kızının da aynı okuldan mezun olduğu öğrenildi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

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