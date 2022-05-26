Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 5 göçmen yakalandı.
KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen 5 göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polat Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 5 kişinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geldiğini belirledi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel