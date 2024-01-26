Karaman'da Aranan 15 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 5 bin 371 kişiyi sorguladı ve 15 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 50 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 10 kesici/delici alet, 107 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 bin 371 kişiyi sorguladı, 15 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ekipler ayrıca, 50 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 10 kesici/delici alet, 107 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirdi.