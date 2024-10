İsrail'in İran'a Hava Saldırıları

Haber: Narin Diri

(ANKARA) - İran'ın 1 Ekim'de İsrail'i yaklaşık 180 balistik füze ile hedef almasına karşılık bir misilleme saldırısında bulunacağını daha önce duyuran İsrail, gece boyunca İran'ın askeri tesislerine yönelik hava saldırıları düzenledi. ABD'li bir yetkili, ABD'nin saldırılardan önce bilgilendirildiğini ancak saldırılarda doğrudan yer almadığını duyurdu.

İsrail'in İran'ın askeri tesislerine yönelik gece saatlerinde başlayan hava saldırılarının ardından İsrail devlet televizyonu KAN11, sabah saat 05.45'te saldırıların sona erdiğini açıkladı. ABD merkezli The New York Times ve Axios'a konuşan ABD ve İsrailli yetkililere göre, İsrail'in hava saldırısı üç ana dalgada gerçekleşti. İkinci ve üçüncü dalgalar, İran'ın drone ve füze üretim tesislerine yönelik 20'den fazla noktayı hedef aldı.

İsrail Ordusu, saldırıların İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik "sürekli saldırılara karşı bir yanıt" olması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. İsrail Ordusu, saldırıların sona ermesinin ardından, "tüm hedeflerinin başarıyla gerçekleştirildiğini, tüm uçakların güvenli bir şekilde geri döndüğünü" ifade etti.

Saldırılar İran'ın misillemesini "kışkırtmayacak hafiflikte"

İran'dan saldırılar neticesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi gelmedi. İran ordusu, saldırıların İlam, Kuzistan ve Tahran illerindeki askeri üslere yönelik olduğunu ve "sınırlı hasar" meydana getirdiğini açıkladı.

İranlı yetkililer, daha önce nükleer ve petrol tesislerini veya sivil hedefleri vuracak bir saldırıya karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etmişti. Askeri tesisleri hedef alan İsrail saldırısının, İran'ın misillemesini kışkırtmayacak hafiflikte olduğu düşünülüyor.

İran 1 Ekim'de yaklaşık 180 balistik füze ile İsrail'i hedef almış, bu saldırının Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesine karşılık bir misilleme olduğunu açıklamıştı.

ABD saldırılarda doğrudan yer almadı ancak ABD'ye önceden bilgi verildi

ABD ve İngiliz medyasına konuşan ABD'li bir yetkilinin, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına doğrudan katkıda bulunmadığını, ancak saldırıdan önce İsrail'in Washington'u bilgilendirdiğini söylediği aktarıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett basın mensuplarının saldırıya ilişkin soruları üzerine "İsrail'in 1 Ekim'de İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına yanıt olarak, kendini savunma hakkı kapsamında İran'daki askeri hedeflere yönelik hedefli saldırılar düzenlediğini anlıyoruz. Operasyonları hakkında daha fazla bilgi için İsrail hükümetine başvurmanızı öneririz" dedi.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder ise saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in İran'daki askeri hedeflere yönelik İsrail Ordusu'nun saldırıları hakkında bilgi aldığını belirtti. Ryder şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan sarsılmaz taahhüdünü vurguladı. Bakan, ABD'nin İran ve İran destekli terörist gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, İsrail'i ve bölgedeki ortaklarını korumak için güçlendirilmiş duruşunu, gerilimleri istismar etmeye veya bölgedeki çatışmayı genişletmeye çalışan herhangi bir aktörü engellemeye yönelik kararlılığını belirtti."