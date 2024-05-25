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İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e Destek İçin Meşaleli Yürüyüş Düzenledi

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İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla İstanbul'da meşaleli yürüyüş düzenledi. Gruptakiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla İstanbul'da meşaleli yürüyüş düzenledi.

Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camisi önünde akşam namazının ardından "İşgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eyüpsultan Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Gruptakiler, attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, 2018'deki Gazze katliamının üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada sayamadığımız birçok katliam var. Bu savaşın 7 Ekim'de başladığını söyleyenlere şu soruyu sormak istiyoruz; İsrail'in yaptığı bu katliamlar varken siz neredeydiniz? İsrail işgalinin başladığı günden bu yana Filistin ve Gazze'de insanlık adına neler yaşanmaması gerekiyorsa hepsinin yaşandığına hep birlikte şahit olduk. Camilerin, okulların, hastanelerin, sivil yerleşim alanlarının bombalandığını gördük. Kadın, yaşlı, çocuk demeden sivillerin katledildiğine tüm dünya olarak şahitlik ediyoruz. Sizler bugün burada bu zulmün karşısında olduğunuz ve buna kayıtsız kalmadığınız için bu meydanı doldurdunuz. Allah hepinizden razı olsun."

Kesmen, Türkiye'nin savunmasının Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan, Filistin'den ve Gazze'den başladığının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu zulüm bitene, ateşkes olana, masum insanların yaşamlarının sona ermesi durana kadar biz bu meydanlarda onları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı tüm insanlığa haykırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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