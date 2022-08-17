İhaleye talipli çıkmayınca tarihi hamamın restorasyonu yarım kaldı

BOLU'da Kızılay'ın 2020'de çalışmalarına başladığı, Osmanlı dönemine ait Kızılay Hamamı'nın restorasyonu, maliyet artışı nedeniyle tamamlanamadı. Atıl kalan hamam için yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıktıklarını söyleyen Kızılay Şube Başkanı Muhsin Kınacı, talipli olmadığı için restorasyonun yarım kaldığını açıkladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarihi Kızılay Hamamı'nın restorasyonuna, Kızılay Bolu Şubesi tarafından Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinler sonrası 2020 yılında başlandı. Sonradan yapılan eklentiler yıkılarak, tarihi hamam orijinal haline getirildi. Böylece Osmanlı döneminden kalan hamamın güzelliği de ortaya çıktı. Hamamın etrafında Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapılarak tarihi eser kalıntısı olup olmadığı kontrol edildi. Alanda bazı eski kemer ve benzeri yapılar da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan restorasyon çalışmaları, maliyet artışı nedeniyle tamamlanamadı. Yap-işlet-devret modeliyle 2 kez ihaleye çıkılan projeye katılım olmadı. Restorasyon sonrası havuz, sauna, fitness ve bakım salonlarıyla kafe bulunması hedeflenen proje yarım kaldı. İskeleleri içinde bırakılan tarihi hamam atıl kaldı.