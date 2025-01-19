Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN İTİRAZLARI OLSA DA TÜRKİYE'NİN SÜRECE DAHİL OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri ile Türkiye'nin her zaman yakından ilgilendiğini belirten Nazzal, şunları kaydetti: "Türkiye hiçbir zaman bu müzakerelerin uzağında değildi ve özellikle son aylarda yakından takip ettiler. İsrail'in Türkiye'nin etkin rolüne itirazları olsa da biz her zaman Türkiye'nin bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini söyledik."

"TÜRKİYE'NİN ANLAŞMANIN BU NOKTAYA GELMESİNDE ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK OLDU"

Ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisine dikkati çeken Nazzal, şu ifadeleri kullandı: "Türkler, masada olmasalar bile müzakerelerin sürekli ve kararlı bir şekilde takipçisi oldular ve gelişmeleri sürekli takip ettiler. Müzakerelerin ve sonucundaki anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu."

"İSRAİL, SALDIRILARLA ALAMADIĞINI MÜZAKERE MASASINDA KOPARMAYA ÇALIŞTI"

İsrail'in aralıksız süren saldırıları ile ulaşamadığı hedeflerini müzakere görüşmelerinde almak istediğini dile getiren Nazzal, "Biz siyonist İsrail ile sadece askeri bir mücadele vermiyoruz aynı zamanda siyasi olarak da bir mücadele veriyoruz. Hiç şüphesiz bu siyasi mücadelenin en önemli noktasını ise ateşkes müzakereleri oluşturuyor. Yaklaşık bir yıldan beri arabulucular Katar, Mısır ve ABD'nin yürütmüş olduğu bu süreç oldukça sert ve mücadele içerisinde geçti. Siyonistler askeri operasyon ve saldırılar ile alamadıklarını müzakere masasında koparmaya çalıştı ve müzakere sürecinde istediklerini almak için çok uğraştı." dedi.

"İSRAİL SAVAŞIN BAŞINDA AÇIKLADIĞI HEDEFLERİN HİÇBİRİNE ULAŞAMADI"

İsrail'in savaşın başında hedeflediği hiçbir hedefe ulaşamadığını kaydeden Nazzal, "İsrail daha önce savaşın başında açıkladığı esirlerin kurtarılması, Gazze'de direnişin ve özellikle Hamas'ın bitirilmesi ve Gazze'nin tamamen işgali gibi hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Askeri saldırılar ile esirlerini kurtaramadılar ve müzakere yapmak zorunda kaldılar. ve şu an geldiğimiz noktada ancak ateşkes anlaşması ile esirlerini kurtarabilecekler." şeklinde konuştu.

"NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI KABUL ETMESİNİN TEK NEDENİ TRUMP'IN BASKISI DEĞİL, DİRENİŞİN BAŞARISIDIR"

Müzakerelerin bir ateşkes anlaşmasına dönüşmesinde sadece ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail üzerindeki etkisi olmadığına dikkati çeken Nazzal, "ABD başkanı seçilen Trump'ın İsrail'e baskı yaptığı bir gerçek. Ancak bu sürecin temel nedeni Filistin halkının direnişi ve işgalci İsrail'in hedeflerini gerçekleştirememiş olmasıdır. Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmesinin tek nedeni sadece Trump'ın baskısı değil, aynı zamanda direnişin bir başarısıdır." ifadelerini kullandı.

"PHİLADELPHİA KORİDORU'NDA İSRAİL ASKERLERİNİN KALMAMASINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru'nu kontrol etmeye devam edeceğiz ve oradaki güçlerimizin sayısını arttıracağız" açıklamasına ilişkin ise Nazzal, şöyle konuştu: "Netanyahu, başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tür açıklamalar yapıyor. Bizim amacımız bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamak. Anlaşma tamamlandıktan sonra durum değerlendirilecektir. Mısır ve diğer arabulucular ile işbirliği içinde çalışılarak Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalmamasını sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda bu konu ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."

"ESİR İSİMLERİNİN GEÇ TESLİM EDİLME NEDENİ İSRAİL "

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin bir bahanesi olarak kullandığı esir belgelerinin geç teslim edilmesinin nedeninin ise İsrail'in Gazze'nin her yerinde devam eden saldırıları olduğunu söyleyen Nazzal, "Esirler Gazze'de tek bir yerde değil birçok bölgede bulunuyor ve saldırılardan dolayı iletişim kuramıyoruz. Bundan dolayı esirlerin isimleri geç teslim edildi." değerlendirmesinde bulundu.

"NETANYAHU ANLAŞMAYI İHLAL EDECEK BİR ŞEY YAPARSA BİZ HER İHTİMALE HAZIRIZ"

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edebileceğine dikkati çeken Nazzal, sözlerini şöyle sürdürdü : "Biz ateşkes anlaşmasına, karar verdiğimiz gibi uymak istiyoruz ve uyuyoruz. Ancak Netanyahu anlaşmayı ihlal edecek bir şey yaparsa biz her ihtimale hazırız. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ateşkesi devam ettirmek istiyorsa biz de devam ettirmek istiyoruz. Askeri saldırılara tekrar geri dönmeyi düşünüyorsa biz buna da hazırız. Ancak biz ateşkes anlaşması şartlarına uyacağımızı söylüyoruz. Duruşumuzu Gazze'de nelerin olacağı belirleyecek..."

"GAZZE'Yİ YÖNETEBİLECEK BİR TEKNOKRAT EKİBİN OLUŞMASINI İSTİYORUZ"

Ateşkes sonrası Gazze'de yönetimin nasıl şekilleneceği ile ilgili düşüncelerini ifade eden Nazzal, "Hamas Hareketi olarak elbette sadece biz Gazze'yi yöneteceğiz demiyoruz. Bir öneri olarak tüm Filistinli gruplardan oluşacak ve birçok alanda Gazze'yi yönetebilecek bir teknokrat ekibin oluşmasını istiyoruz. Bu konu ile ilgili Filistinli tüm taraflar ile istişarelerimiz sürüyor." şeklinde konuştu.

"GAZZE YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

Gazze'nin yeniden inşası ile ilgili uluslararası bir yardım organizasyonu kurulacağına işaret eden Nazzal, "Uluslararası bağışçı kuruluşlar ateşkes sağlanır sağlanmaz harekete geçecek. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanmasını istiyoruz. Bu amaçla bir uluslararası yeniden inşa fonu kurulacak. Bağışçı ülkelerin katkılarıyla bu süreç başlayacak ve Gazze yeniden ayağa kalkacak." dedi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.