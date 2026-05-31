Haftanın tarihine bakış

Anadolu'da kurulan ilk demir yolu hatlarından İzmir- Aydın demir yolu, 7 Haziran 1866'da hizmete girdi.

İzmir ile Aydın arasında inşa edilen 130 kilometrelik hat için imtiyaz 1856'da bir İngiliz şirketine verildi. Yaklaşık 10 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan hat, Osmanlı döneminde Anadolu'daki demir yolu ulaşımının başlangıç noktalarından biri oldu.

Aydın bölgesinde üretilen tarım ve ticaret ürünlerinin İzmir Limanı'na taşınmasını amaçlayan demir yolu hattı, daha sonraki yıllarda bölgenin iç kesimlerine doğru genişletildi. Hat, 1935 yılında devlet tarafından satın alınarak millileştirildi.

Belli başlı öteki olaylar

1 Haziran

1885 - "Sefiller"in yazarı Fransız şair ve romancı Victor Hugo yaşamını yitirdi.

1911- Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından "balon ve uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisleri yaptırmak için" görevlendirilen Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey öncülüğünde "Tayyare Komisyonu" kuruldu. Bu komisyonun kuruluşu, aynı zamanda Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak benimsendi.

1929 - 1 Kasım 1928 tarihli "Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun" gereğince devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930 - Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1930 - İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü, 1845'te açıldığında geçiş tarifesi yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için de 3 para olarak belirlenmişti.

1938 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı yatı Savarona'da kalmaya başladı. Atatürk, 23 Temmuz 1938'e kadar Savarona'da çalışmalarını sürdürdü.

1943 - İstanbul Radyosu, radyo müdürü Vedat Nedim Tör gözetiminde bir aylık deneme yayınına başladı.

1971- Maltepe'de sığındıkları bir evde, Mahir Çayan ile Hüseyin Cevahir tarafından rehin tutulan Binbaşı Dinçer Erkan'ın 14 yaşındaki kızı Sibel Erkan, operasyonla kurtarıldı. Çatışmada Hüseyin Cevahir öldü, Mahir Çayan yaralandı.

1973 - Yunan hükümeti, monarşiyi kaldırarak cumhuriyet ilan etti.

2000 - İşsizlik sigortası yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle zorunlu tasarruf uygulaması sona erdi.

2004 - Ankara ile İstanbul arasında hizmet verecek hızlandırılmış trenin tanıtım seferinde Yahya Kemal Beyatlı Ekspresi, Ankara Garı'ndan İstanbul'a uğurlandı.

2006 - Uşak'taki Karun Hazinesi'nin en değerli parçalarından "kanatlı denizatı broşu"nun kalıbının çıkarıldığı, İran'da taklidinin hazırlanmasının ardından orijinaliyle değiştirildiği ortaya çıktı.

2012 - Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yargılandığı davanın karar duruşmasında, protesto gösterilerindeki ölümlere suç ortaklığı yapmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'ye de ömür boyu hapis cezası verildi.

2013 - Gezi Parkı odaklı olaylarda farklı şehirlerdeki eylemlerde protestocularla polis arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, 48 ilde 90'ın üzerinde eylem yapıldığını, 26'sı polis olmak üzere 79 kişinin yaralandığını açıkladı.

2013 - Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nde "değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 61 metre derinliğe dalarak "Dünya Göl ve Deniz Dalış Rekoru"nu kırdı.

2013 - Rusya, dumansız hava sahasına "Merhaba" dedi. Rusya'da sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine ilişkin yasak yürürlüğe girdi.

2016 - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Ambassador Otel'e bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Aralarında Somali Parlamentosundan milletvekilleri Muhammed Mahmud Curi ile Abdullah Camisi'nin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

2017 - Bilim adamları, dünyanın en önemli temel gıda maddelerinden biri olan pirincin, yaklaşık 10 bin yıl önce Çin'de ehlileştirilip tarım ürünü olarak kullanılmaya başlandığını ortaya çıkardı.

2017 - ABD Başkanı Trump, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen ve 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı.

2018 - ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

2019 - KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu alarak göreve başladı.

2022 - Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

2023 - Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi gören Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2024 - Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

2 Haziran

1475 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.

1793 - Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.

1924 - ABD Kongresi, ülkede doğan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. Kimi eyaletler, 1948'e kadar yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.

1935 - Türkiye'de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

1941 - Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesindeki değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1960 - 27 Mayıs'ın lideri Orgeneral Cemal Gürsel, 28 Nisan olaylarında ve 27 Mayıs'ta ölenlerin Anıtkabir etrafına gömüleceğini açıkladı.

1964 - Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kudüs'te kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.

1966 - Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1970 - Yazar Orhan Kemal, Sofya'da 56 yaşında vefat etti.

1977 - Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığına yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. 3 Haziran'da CHP'nin Taksim'de düzenlediği miting, olaysız geçti.

1978 - Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in eşi Necla Kuneralp ile emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu katledildi. Suikasti bir Ermeni örgütü üstlendi.

1980 - Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.

1980 - Yahya Demirel, "mobilya davası"nda Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl ağır hapse çarptırıldı.

1991 - Şair Ahmed Arif, 64 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

1997 - "Susurluk Davası", İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı.

1998 - Merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan depremde 144 kişi hayatını kaybetti.

2008 - "Banker Kastelli" olarak tanınan iş adamı Abidin Cevher Özden, İstanbul'da intihar etti.

2015 - Çin'in Hubey eyaletindeki Yangtze Nehri'nde 456 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. Kazadan 14 kişi kurtulurken, 431 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 11 kişi ise kayboldu.

2015 - Suudi Arabistan, uzun yıllar sonra Irak'ın başkenti Bağdat'a tekrar büyükelçi atadı.

2016 - Almanya Federal Meclisi, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarını "soykırım" olarak tanımlayan karar tasarısını kabul etti.

2016 - İran ile Ermenistan hükümetleri arasında, iki ülke vatandaşları için karşılıklı vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

2019 - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da şubatta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Filistin kökenli Nayip Bukele, yemin ederek görevine başladı.

2023 - Hindistan'ın Orissa (Odisha) eyaletinin Balasore bölgesinde ikisi yolcu, biri yük treni olmak üzere üç trenin karıştığı kazada 290 kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı.

2023 - YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Türkiye'de ilk kez güvenlik güçlerinin envanterindeki yerini aldı.

2025 - Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

3 Haziran

1899 - Besteci Johann Strauss hayata veda etti.

1912 - İstanbul'un İshakpaşa semtinde çıkan yangında 1111 ev, 118 dükkan, 6 cami, 3 hamam, 5 okul yandı.

1924 - Yazar Franz Kafka hayata veda etti.

1925 - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

1933 - Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi.

1937 - Ertuğrul gemisi şehitleri anısına Japonya'da dikilen anıt açıldı.

1963 - Şair Nazım Hikmet Ran, Moskova'da 61 yaşında vefat etti.

1964 - Futbolun "ordinaryüs"ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda etti.

1964 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay Başkanı, Kurucu Meclis Başkanı Orgeneral Kazım Orbay hayatını kaybetti.

1965 - ABD adına uzayda ilk yürüyüşü Edward White gerçekleştirdi.

1974 - Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na gömüldü.

1989 - Pekin'de Tienanmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2 bin civarında öğrenci öldü.

1996 - BM himayesinde düzenlenen "HABİTAT-II İnsan Yerleşimleri Konferansı"nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı.

1998 - Ankara Maltepe'deki Anadolu Ajansı Genel Müdürlük binası, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından törenle hizmete açıldı.

2010 - Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Luigi Padovese, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bıçaklanarak öldürüldü. Padovese'nin eski şoförü olan zanlı tutuklandı.

2013 - Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki kanatlı hayvan tesisinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Sağlık Bakanlığının, kanser vakalarının belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimini zorunlu tutan yönetmeliği yürürlüğe girdi.

2017- Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Rakka kentini terör örgütü unsurlarından temizlemeye yönelik operasyonun başladığını duyurdu.

2017- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Juventus takımını 4-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı üst üste şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

2018 - Guatemala'da Fuego Yanardağı patladı. Patlamalar nedeniyle 194 kişi öldü, 234 kişi kayboldu. Afetten toplam 1,7 milyon kişi etkilendi. Patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etti.

2019 - Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu 108 kişi hayatını kaybetti.

2021- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'u, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4 Haziran

1878 - Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak İngiliz egemenliğine girdi.

1876 - 32'nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz, Feriye Köşkü'ndeki odasında ölü bulundu.

1898 - Pehlivan Koca Yusuf, Amerika dönüşünde "La Burgogne" adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu hayatını kaybetti.

1930 - Türk Tarihi Tetkik Heyeti, ilk toplantısını yaptı. 16 kişiden oluşan heyetin başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.

1933 - Şair Ahmed Haşim, İstanbul'da 46 yaşında hayatını kaybetti.

1961- ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.

1973 - Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman zırhlıları "Goben" ve "Breslau" Osmanlı Devleti'ne sığınmış, bu zırhlılara bayrak çekilerek "Yavuz" ve "Midilli" adları verilmişti.

1974 - Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1989 - İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni öldü.

1992 - III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

1997- Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekatı'na katılan askeri helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkari'de görevli 8 subay, 2 astsubay ve 1 er şehit oldu.

1998 - Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.

2001- Gaffar Okkan suikastıyla ilgili terör örgütü Hizbullah mensubu 1'i kadın 10 kişi yakalandı.

2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun şike ve teşvik davasıyla ilgili verdiği cezaların büyük bölümünü onadı.

2013 - Almancanın en uzun sözcüğü kullanımdan kaldırıldı. Avrupa Birliği yönetmeliğine uyum sağlamak için çıkarılan yasa değişikliği nedeniyle "Sığır tasnifinin izlenmesi için görevlendirme yapılmasına dair kanun" anlamına gelen 63 harflik sözcüğün kullanımı sonlandırıldı.

2015 - ABD'nin MD Anderson Kanser Merkezi ve Houston Methodist Hastanesi'nde dünyanın ilk kısmi kafatası ve kafa derisi nakli 15 saat süren operasyonla gerçekleştirildi.

2015 - Gana'nın başkenti Akra'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 150 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

2016 - Amerikalı efsanevi boksör, eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

2018 - Suudi Arabistan'da ülke tarihinde ilk kez kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.

2019 - ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

2020 - CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

2021 - Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yaptığı, Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığı açıklandı.

2024 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti. Kabulde, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.

5 Haziran

1883 - "Das Kapital"in yazarı, Alman filozof Karl Marx Londra'da yaşamını yitirdi.

1883 - Orient Express, Paris'ten İstanbul'a hareket etti.

1916 - Yavuz Sultan Selim tarafından 1517'de Osmanlı topraklarına katılan Hicaz'da isyan başladı.

1926 - Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Musul Antlaşması imzalandı. Türkiye, Musul petrollerinin gelirinden 25 yıl süreyle yüzde 10 pay almayı kabul etti ve Musul'daki haklarından vazgeçti. Fakat daha sonra 500 bin sterlin karşılığında yüzde 10 pay almak hakkından da feragat etti.

1947 - ABD Başkanı Harry Truman, Dışişleri Bakanı George C. Marshall tarafından hazırlanan ve komünizm tehdidine karşı koymayı amaçlayan "Marshall Planı"nı imzaladı.

1964 - İnönü hükümetinin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine, ABD Başkanı Johnson, İsmet İnönü'ye müdahalede ABD yardımı olan silahların kullanılamayacağını belirten bir mektup gönderdi. Bu mektuba daha sonra "Johnson mektubu" adı verildi.

1967 - İsrail ile Arap ülkeleri arasında, tarihe "Altı Gün Savaşı" diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze Şeridi'ni, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan Tepeleri'ni ele geçirdi.

2004 - "Tiyatronun yaşayan anıtı" olarak tanınan sanatçı Necdet Mahfi Ayral 96 yaşında vefat etti.

2012 - Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da başladı.

2012 - Arjantin'de dünyada ilk olan Cinsiyet Hüviyeti Yasası yürürlüğe girdi.

2013 - Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan Demir yolu'nun temeli atıldı.

2015 - Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan Sadun Boro Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016 - Osmaniye'de geziye giden ilkokul öğrencileri ile öğretmen ve velileri taşıyan midibüsün su kanalına düşmesi sonucu 14 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

2017- İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanıyla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişi Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

2017- Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını isterken, Suudi Arabistan, Katar'ın tek kara sınırını da kapattı.

2019 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanlığı'na Gianni Infantino yeniden seçildi.

2019 - Bosna Hersek'te, 1992-1995 yıllarındaki savaşta öldürülen Boşnak sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

2021- "Futbolda şike kumpası" davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

2024 - Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bildirildi.

6 Haziran

1919- İstanbul'daki İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Milne, Harbiye Nezaretine yazı göndererek, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan geri çağrılmasını istedi. Harbiye Nazırı Şakir Paşa da 8 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'ya geri dönmesi için yazı gönderdi.

1944 - II. Dünya Savaşı'nda Müttefik Devletler Normandiya'ya çıkarma yaptı.

1961 - Ordu içindeki Silahlı Kuvvetler Birliği, Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e muhtıra verdi. Muhtırada, görevden alınan Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in göreve iadesi istendi. Tansel, 8 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına döndü.

1968 - ABD Senatörü ve Başkan Adayı Robert Kennedy vurularak öldürüldü.

1968 - Kurtuluş Savaşı Komutanı ve eski Meclis Başkanlarından Orgeneral Kazım Özalp 86 yaşında Ankara'da vefat etti.

1983 - Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kuruldu. Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi.

2000 - Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin dokunulmazlığı kaldırıldı.

2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "12 Eylül darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında, dönemin Genelkurmay Başkanı, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ifadesi alındı. Evren'e, 2,5 saat süren sorguda, 12 Eylül ve öncesine ilişkin 12 soru yöneltildi.

2011 - Alman kabinesi, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak 2022 yılı sonuna kadar kapatılması kararı aldı.

2013 - Çin'de dünyadaki en eski primat fosili bulundu. Daha önce bilinmeyen bir primat cinsi ve türüne ait kalıntıların 55 milyon yaşında olduğu saptandı.

2015 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Barcelona arasındaki final maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, UEFA kulüp organizasyonlarında final yöneten ilk Türk hakem ünvanını aldı.

2016 - Irak'ın Felluce kentinde 400 cesedin bulunduğu toplu mezar ortaya çıkarıldı.

2017 - Gökbilimciler bilinen en sıcak gezegeni keşfetti. Dünya'ya yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi.

2021 - Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

2021- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 3 Haziran'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti.

2022 - Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artışı içeren düzenlemenin yılbaşından itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

2023 - Argonne Ulusal Laboratuvarı ile Ohio ve Illinois-Chicago üniversitelerinden bir grup bilim insanı, dünyada ilk kez tek bir atomu X-ışınıyla gözlemledi.

7 Haziran

1557 - Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camisi açıldı.

1866 - Anadolu'da kurulan ilk demir yolu hattı, İzmir-Aydın arasında hizmete girdi.

1889 - Ertuğrul gemisi, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı. Gemi, dönüş yolunda battı.

1914 - Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.

1920 - "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi" (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu.

1929 - Vatikan bağımsız devlet oldu.

1939 - CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.

1942 - Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1945 - Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve "Dörtlü Takrir" olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubu'na verildi.

1956 - Demokrat Parti Hükümetinin, muhalif partiler ve basından gelecek eleştirileri önlemek amacıyla hazırladığı Basın Kanunu TBMM'de kabul edildi. Gazete çıkarmak ve imtiyazını almak için ağır koşullar öngören yasa, yayın anlayışını da denetim altına alıyordu.

1977 - Semiha Yankı, 13. Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

1982 - Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi, Ermeni bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Erkut Akbay şehit oldu, eşi Nahide Akbay ağır yaralandı.

1997 - Genelkurmayın, "İslami sermayenin finans ve eğitim stratejisi" konulu brifingine, yüksek yargı başkan ve üyelerinin yanı sıra Ankara DGM'deki 18 savcı ve hakim de katıldı.

2006 - Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan'ın, "Kayıp trilyon" davasında "özel belgede sahtecilik" suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda değiştirmedi ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi.

2012 - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in sağ kolu olarak bilinen, özel kalem müdürü ve sekreteri Abdulhamid Mahmud El Tikriti idam edildi.

2013 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eşi Lyudmila, 30 yıllık evliliklerine son verdiklerini açıkladı. Putin, Rus siyasi tarihinde Petro'dan 316 yıl sonra eşinden resmen boşanan ilk lider olarak tarihe geçti.

2016 - İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırıda 7'si polis 11 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı.

2016 - Hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017 - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, IKBY Parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıkladı. Açıklama Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu.

2017 - Alman Bakanlar Kurulu, İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerini geri çekme kararı aldı. Alman birliğinin Ürdün'de konuşlandırılacağı bildirildi.

2017 - Myanmar'da 108 yolcu ve 14 kişilik mürettebatı taşıyan askeri uçak Andaman Denizi açıklarında düştü. Olayın ardından 90 kişinin cesedine ve uçağın enkazına ulaşıldı.

2018 - Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'a karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

2022 - Ankara'da 7-15 Haziran tarihlerindeki yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskını ve sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

2024 - Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Elis Özbay, oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın kürekçi oldu.