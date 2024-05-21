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Elazığ'da Karakaya Baraj Gölü'nde Erkek Cesedi Bulundu

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Elazığ'ın Keban İlçesi Akçatepe köyü mevkisinde, Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz bir kişi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen ceset sudan çıkarıldı. Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna gönderildi.

Elazığ'da, Karakaya Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Keban İlçesi Akçatepe köyü mevkisinde, baraj gölünde balıkçılık yapan vatandaşlar, gölde hareketsiz bir kişi gördü.

???????İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen ceset sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fırat Üniversitesi Jandarma Karakaya Otopsi Elazığ Sudan Keban AFAD Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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