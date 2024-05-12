Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç nehri üzerinden lastik botla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin FETÖ üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki lastik bota da el konuldu.
Edirne'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyü yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Meriç nehri üzerinden lastik botla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin FETÖ üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki lastik bota da el konuldu.