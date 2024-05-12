Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Akçadam köyü yakınlarında yaptıkları kontrollerde, Meriç nehri üzerinden lastik botla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin FETÖ üyeliği ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti sağlama ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki lastik bota da el konuldu.