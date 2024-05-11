Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağış beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durumun ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.
Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.