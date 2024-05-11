Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağış beklentisi

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.