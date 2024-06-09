Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında Mourinho gerilimi: Adama aptal mı diyorsunuz?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dün gece Habertürk ekranlarındaki canlı yayında karşı karşıya geldi. Programda başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamaları izleterek "Mourinho'ya açıktan para vermişler diyorsunuz" ifadelerini kullandı. Tansiyonun yükseldiği anlara Koç'un "Adama aptal mı diyorsunuz?" sözleri damga vurdu.

"APTAL DEĞİL AĞABEY AMA..."

Başkan Ali Koç'un açıktan para iddialarını gündeme getirmesinin ardından iki isim arasında gerçekleşen diyalog şu şekilde;

Aziz Yıldırım:"Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç:"Adam aptal mı diyorsunuz?"

Aziz Yıldırım: Aptal değil ağabey ama...

Ali Koç: Biz 12'ye anlaştık, açıktan para vermedik. Adam aptal...

Aziz Yıldırım: Aptallığının ötesinde sen buna bir şey vereceksin. Ben de alsam bunu yapacaktım. İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

"YÜZDE 1 KATKIM VARSA BANA TEŞEKKÜR ETMEN LAZIM"

Ali Koç:"Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım:"Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım:"9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım:"Beraber gitseydik verecektim. Kaydı dinle. Sözüm söz. Kendisiyle görüştüm, diğer aday dedi, telefonla aradı görüştüm dedi. Ben Roma'da otelde görüştüm. Ben dedim 3 adayız, daha o zaman çekilmemişti. Kim seçilirse seçilsin, kendisine sor, Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. 2004'te onu istedim, Porto'dan gelmedi. Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel, o da tamam dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Branco, salı günü Mendes'ten randevu aldı dedi, gelecek görüşeceğiz dedi. Biz perşembe oradaydı."

Ali Koç: "Sizden 2 gün önce görüştü Roma'da."

Aziz Yıldırım:"Portekiz'de görüştüler, Mendes hastaydı. Her şey konuşuldu, 15'e anlaştık. Hazırladılar evrağı. Kendisi Bükreş'teymiş, dönecek onay verecekti. Siz devreye girdiniz."

"İRFAN CAN TRANSFERİNDE NE OLDU?"

Ali Koç: "Biz öncesinde bitirmiştik."

Aziz Yıldırım:"Siz İsmail Kartal'ın altını doldurup devam edecekmişsiniz, öyle demişsiniz."

Ali Koç:"Öyle bir şey demedim. Açıktan para verdik mi vermedik mi?"

Aziz Yıldırım:"Açıktan para verirsin anlaşırsın verirsin."

Ali Koç:"Açıktan dediğiniz nedir?"

Aziz Yıldırım: "Verdi dediğin lafın gelişi. Bedava verebilir misin?"

Ali Koç: "İrfan Can'da ne oldu?"

Aziz Yıldırım: "Sizin önünüze kağıt koydular, Galatasaray 4.5 verdi, siz 11'e imza attınız."