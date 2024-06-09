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Canlı yayına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın teklifini duyan Ali Koç yerinden fırladı

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Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve mevcut Başkan Ali Koç, Habertürk TV'deki canlı yayında karşı karşıya geldi. İkilinin arasında geçen gergin diyaloglar sosyal medyada geniş yankı buldu. Arsalaral ilgili tartışılan bir konuda Yıldırım'ın "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" ifadesi ve Koç'un bu sözlere ayağa kalkarak tepki göstermesi, yayının en çok konuşulan anları oldu.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi.

ALİ KOÇ YERİNDEN FIRLADI

Arsalaral ilgili tartışılan bir konuda Yıldırım'ın "Getir alıyorum, almazsam şerefsizim" ifadesi ve Koç'un bu sözlere ayağa kalkarak tepki göstermesi, yayının en çok konuşulan anları oldu. Ali Koç'un yerinden kalktığı dakikalar kısa sürede viral oldu.

Yıldırım ve Koç arasındaki diyaloglar şöyle;

Aziz Yıldırım: "Benim kattığım mal varlığının değeri 300 milyon euro."

Ali Koç: "Getirin 300 milyon euro, size verelim."

Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim."

Ali Koç ayağa kalktığı an mikrofonu yere düştü.

Ali Koç: "Halkın takımı holding takımı lafına cevap verin."

Aziz Yıldırım: "Her lafı üstüne alma."

Ali Koç: "Koçspor diyorsun."

Aziz Yıldırım: "Biz 90 milyon dolara isim hakkını Ülker'e verdik."

Ali Koç: "Kırdırdınız, sonra 1 senede harcadınız."

Aziz Yıldırım: "Tabii harcadınız."

Ali Koç: "Onun 6 senesi benim yönetimin hakkıydı. Tüm gelirler temlikliydi. Manevrasını bitirmiştiniz kulübün."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Habertürk Ali Koç Getir Spor Haberler

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Yorumlar (13)

ÜMİT BAYRAM:

Aziz aziz aziz yıldırım yıldırım yıldırım aziz yıldırım

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Turbo Levent:

BU FENERİN HANGİ SPORTİF BAŞARISI VARKİ BU KADAR KAVGA GÜRÜLTÜ FASA FİSO BİR KLÜP

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ömer:

turbo levent Avrupa da ülkeni temsil ediyor kaç sezon. diğer takımlar ülkede beslene beslene şişti gitti Avrupa da patladı. şükret şampiyonlar ligine gidiyorsun. ana göre ülkede kupa. işine gelenler.

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Y Sarı:

Ne gerili mi? Toplantı gayet sakin ve güzel geçti.. İşiniz gücünüz hep dramatik göstermek!

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Zkp:

Bu aziz yıldırım dönemini ülke ne çabuk unuttu işi güçü karıştırmaktı,ha Ali Koç ta ondan farklı değil ama Yıldırım çok sıkıntılı yaş dayanmış 80 artık torun sevin.

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Sinan Bulduk:

Aziz gömmüş resmen Ali’yi..

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Uzay Bozkurt:

Aziz başkan büyük adamsın cesur adamsın yalı çocuğu parayı duyunca hemen sazan gibi atladı…

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Ahmet Yaşlı:

Ali koçun tartışma boyunca oturma şekline baktınızmı.bir başkana yakışır bir oturma şekli değildi

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Cem Cem Yıldız:

Aziz Yıldırım ali Koç'un ayağına gitti öpüşmek için yazık yaşlı başlı adamsın

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Ekl Erk:

Baktığımız zaman yıldırım ve koç birlikte hareket etseler FB uçar gider. bizim adanaspor ve adana demirspor gibi. birlikten güç doğar boşuna denmemiş. birleşseler aslında ama gel gör ki bazı şeyler olmuyor bazen. ikiside büyük kazanç FB için. hayırlısı olsun.

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