Denizli'deki Krom Madeni Göçüğünde Hayatını Kaybeden Mühendis Toprağa Verildi

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden mühendis Kadir Özer (30), memleketi Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Büyük Çatma köyünde toprağa verildi. 1,5 yıl önce göreve başlayan mühendise 31 yıl önce vefat eden ağabeyi Kadir'in isminin verildiği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren Madencilik Limited Şirketi'ne ait Acıpayam Şubesi'ndeki krom madeninde meydana geldi. Maden Mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman (35) ve Mustafa Karahan, göçükte toprak ve moloz yığınları altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sürdürdüğü arama-kurtarma çalışması sırasında ilk olarak mühendis Özer ile işçilerden Karahan'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1,5 yıl önce mühendis olarak göreve başladığı öğrenilen Kadir Özer'in cenazesi, yakınları tarafından uçakla Kars'a getirildi.

Kara yoluyla Arpaçay ilçesine bağlı Büyük Çatma köyüne götürülen mühendis için baba evinde helallik alındı. Nermin-İsa Özer çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Kadir Özer'e 31 yıl önce vefat eden ağabeyinin isminin verildiği öğrenildi. Aşık İlhami Demir Kültür Merkezi'nde kılınan cenaze namazına Kadir Özer'in ailesi, yakınları ve birçok kişi katıldı. Kılınan namaz sonrası Özer'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.