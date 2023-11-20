Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. 3 saat süren toplantının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki katliamı oldu. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Öncelikle Cumartesi gecesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Almanya karşısında tarihi galibiyete imza atan A milli futbol takımımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Millilerimiz deplasmanda 72 yıl sonra gelen 3-2'lik skorla tarifsiz bir gurur yaşattılar. Gurbetçi kardeşlerimizin coşkuyla takımımızın yanında yer almaları da bizim için ayrıca anlamlıydı.

"BİRÇOK ZİRVEYE İŞTİRAK ETTİK"

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdiğimiz mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. İçeride ve dışarıda birçok etkinliğe, zirveye, görüşmeye, açılış törenine iştirak ettik. Kazakistan'ın ev sahipliğinde Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde birliğimizi, beraberliğimizi bir kez daha perçinledik.

"DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK İDEALİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

Merhum Gaspıralı İsmail Bey'in 'Dilde, fikirde, işte birlik' idealine adım adım yaklaşıyoruz. Geçen sene KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olması tarihi adımdı. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına desteğini ortaya koymuştuk. KKTC'deki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını tekrar tebrik ediyorum. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum."

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