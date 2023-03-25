Bm, Türkiye ve Suriye'ye Deprem Yardımlarını Sürdürüyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, BM ve ortaklarının geçen ay meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım göndermeye devam ettiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, BM ve ortaklarının geçen ay meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım göndermeye devam ettiği belirtildi.

OCHA tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, BM kuruluşları ve insani yardım ortakları şu ana kadar yaklaşık 535.000 kişiye barınma yardımı sağladı. Yaklaşık 1,4 milyon kişi, su, sanitasyon ve hijyen desteği alırken yaklaşık 47.000 kişiye sağlık hizmetleri temin edildi.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de depremler nedeniyle tahminen 3 milyon kişi yerinden oldu. Yaklaşık 1,7 milyon kişiyse bir kısmında normal su ve sanitasyon hizmetleri bulunmayan düzensiz yerleşimlerde yaşıyor.

OCHA, sahada bulunan 345'ten fazla kuruluşun her gün yaklaşık 1,25 milyon kişiye sıcak yemek dağıttığını söyledi.

"Türkiye'de depremden etkilenen 5 milyondan fazla kişiye daha fazla yardım götürmek için acilen daha fazla fona ihtiyaç var" diyen OCHA, Cuma itibariyle acil fon çağrısının yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığını belirtti.

Suriye'de OCHA ve insani yardım ortakları, ülkedeki depremden etkilenen bölgelerde müdahale çalışmalarını artırmaya devam ediyor. OCHA, şu ana kadar 7 BM kuruluşunun insani yardımlarını taşıyan 1.035 kamyonun, 3 sınır kapısını kullanarak Türkiye'den Kuzey Suriye'ye giriş yaptığını söyledi.

Kurum, "Haseke ve Rakka vilayetlerindeki insani yardım ortaklarımız, sellerin toplu barınaklar ve düzensiz yerleşimlerde 270 ailenin çadırına hasar verdiğini söylüyor. Bunların dışında en az 100 aile, son yağışlardan etkilendi ve bazıları geçici olarak başka yerlere nakledildi" ifadelerini kullandı.

OCHA, etkilenen ailelerin BM insani yardım ortaklarının sağladığı hazır gıda, seyyar sağlık hizmetleri ve diğer yardımlardan yararlandığını dile getirdi.