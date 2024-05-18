Bilecik'te Polis Memuru Sayesinde Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis memurunun dikkati sayesinde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis memurunun dikkati sayesinde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru, istirahatli olduğu gün 4 Eylül Mahallesi'nde bir eve giren 3 kadından şüphelendi.
Polisin ihbarı üzerine bu adrese gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu evin önünde kapı açmada kullanılan plastik şeffaf aparat ele geçirdi.
Hırsızlık amacıyla binaya girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin, bu suçtan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığın ihlali" suçlarından tutuklandı.