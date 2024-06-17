Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu

Belçika, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Slovakya'ya 1-0 mağlup olarak başladı. Bu sonuç turnuvanın ilk süprizi olurken, müsabakayı yöneten Halil Umut Meler'in VAR incelemelerinin ardından Belçikalı Romelu Lukaku'nun 2 golünü birden iptal etmesi geceye damgasını vurdu.

LUKAKU'NUN 2 GOLÜNÜ BİRDEN İPTAL ETTİ

Verdiği kararlarla maça damga vuran hakem Meler, Belçika'nın 57. dakikada Lukaku ile bulduğu golü VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal etti. Belçikalı golcünün 86. dakikada attığı bir gol daha VAR'a takıldı. VAR'dan pozisyonu izleme uyarısı alarak pozisyonu izlemeye giden Halil Umut Meler, Belçikalı futbolcu Openda'nın gol öncesi topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve bu golü de geçersiz saydı.

HALİL UMUT MELER'E TARİHİ GÖREV

Türkiye'yi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden tek Türk hakem olan Halil Umut Meler, EURO 2024 E Grubu'nda oynanan Belçika- Slovakya karşılaşmasında düdük çaldı. İlk kez böyle bir turnuvada görev alan Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük oldu.