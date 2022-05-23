Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 5 yaralı (2) - Haberler

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Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 5 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beyazıt'ta silahlı kavga; 1'i polis 5 yaralı (2)

FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandıFatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı.

İSTANBUL DHA - FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı.  Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Beyazıt, kavga, Polis, DHA, Güncel, Haberler

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