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Belarus, İngiltere'deki büyükelçisini geri çağırdı

Belarus, İngiltere'deki büyükelçisini geri çağırdı

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, İngiltere'nin "dostça olmayan adımları" nedeniyle Belarus'un Londra Büyükelçisinin geri çağırıldığını bildirdi.

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Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, İngiltere'nin "dostça olmayan adımları" nedeniyle Belarus'un Londra Büyükelçisinin geri çağırıldığını bildirdi.

Glaz, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin Belarus'a yönelik eylemlerini değerlendirdi.

İngiltere'nin Belarus vatandaşlarına yönelik yaptırımlar uyguladığını, bu nedenle Belarus'un Londra Büyükelçisinin geri çağırıldığını belirten Glaz, "İngiltere'nin sistematik olarak Belarus vatandaşlarına ve tüzel kişilere zararı vermeyi amaçlayan dostane olmayan adımları nedeniyle, ülkemizin Londra'daki diplomatik misyonunun maslahatgüzar seviyesine indirilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

Büyükelçinin geri çağrılmasının, İngiltere ile iletişim kanallarının kapatıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Glaz, şunları kaydetti:

"Mevcut iç siyasi gösterinin sona ermesi ve İngiliz hükümetinde şahsi reytingi için değil, İngiliz halkının yararı ve Avrupa bölgesinde istikrarın çıkarları için çalışacak sorumlu politikacıların ortaya çıkmasının ardından, diyaloğun yeniden kurulması ve tam diplomatik varlık için ön koşullar oluşacak."

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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