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Başakşehir'de metroda kadın yolcuya tacizde bulunan şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun müstehcenlik içeren hareketlerini kaydedip sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı. Şüphelinin daha önce de cinsel istismar suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Başakşehir'de metroda kadın yolcuya tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da Z.B'nin (21), metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun müstehcenlik içeren hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, şüphelinin, başka bir metroda vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra hastaneye gittiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G. (55), farklı bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı.

Emniyette iki ayrı cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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