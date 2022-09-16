Bartın haberleri | Birlik Haber Sen, Ulus PTT Önünde Sorunlarını Anlattı: "Eşit İşe Eşit Ücret Verilmesini İstiyoruz"

Edinilen Bartın haberine göre Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber Sen) üyeleri Ankara Ulus’ta PTT şubesi önünde yaşadıkları sorunlarını dile getirdi. Sendika üyeleri, “Eşit işe Eşit Ücret verilmesini istiyoruz. PTT' de İHS'li personele uygulanmakta olan ve çalışanı büyük sıkıntıya sokan Performans uygulamasında yapılan değişiklik ile 60 adet günlük 1200 adet aylık teslim zorunluluğu getirilmiştir. Gişe personelinin performans puanlarında kısıtlamalara gidilmiş öyle ki birçok personel artık performans ücreti alamayacak hale gelmiştir” açıklamasını yaptı.

Haber : GÜRKAN DEMİRTAŞ – Kamera: AZİZ METİN TURAN

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber Sen) üyeleri Ankara Ulus'ta PTT şubesi önünde yaşadıkları sorunlarını dile getirdi. Sendika üyeleri, "Eşit işe Eşit Ücret verilmesini istiyoruz. PTT' de İHS'li personele uygulanmakta olan ve çalışanı büyük sıkıntıya sokan Performans uygulamasında yapılan değişiklik ile 60 adet günlük 1200 adet aylık teslim zorunluluğu getirilmiştir. Gişe personelinin performans puanlarında kısıtlamalara gidilmiş öyle ki birçok personel artık performans ücreti alamayacak hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Birlik Haber Sen, Ankara Ulus'ta PTT binası önünde PTT A.Ş. personelinin sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, şunları söyledi:

"Sendikamız ve yöneticileri aleyhine oluşturulan bu olumsuz iklime rağmen biz hak arama mücadelemizden yaz geçmiyoruz. Bu minvalde buradan PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine de sesleniyoruz.

"EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

PTT' de statü farklılıklarının kaldırılmasını İHS'li personelin ve hatta tüm personelin kadroya alınması için Çalışma Bakanlığı nezdinde yürüttüğümüz çalışmalara destek verilmesini istiyoruz. Aynı işi yapan çalışanların maaşları arasındaki uçuruma varan maaş farklılıklarının özellikle İHS'li Gişe Büro Görevlisi, Postacı ve Teknikerlerin aldıkları ücretlerin aynı işi yaptıkları 399'lu personelle eşit hale getirilmesini istiyoruz. Eşit işe Eşit Ücret verilmesini istiyoruz. PTT' de İHS'li personele uygulanmakta olan ve çalışanı büyük sıkıntıya sokan Performans uygulamasında yapılan değişiklik ile 60 adet günlük 1200 adet aylık teslim zorunluluğu getirilmiştir. Gişe personelinin performans puanlarında kısıtlamalara gidilmiş öyle ki birçok personel artık performans ücreti alamayacak hale gelmiştir. Bu durum zaten düşük ücretlerle çalışan İHS'li personele büyük bir maddi sıkıntı oluşturmuştur. Buradan yetkililere sesleniyoruz Performans uygulamasına getirdiğiniz kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Hatta performans uygulamasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Son zamanlarda tüm PTT Başmüdürlüklerince dağıtıcı personele günlük dağıtım adet limitleri verilerek bu limitlerin günlük teslimi istenilmektedir. Bu limitleri karşılamakta çalışanlar üstün çaba göstermelerine rağmen kendileri dışında oluşan nedenlerden dolayı istenilen adetleri karşılamakta zorlanmaktadırlar. Personel elbet işini yapacak ve ekmeği uğruna tüm öz veriyi gösterecektir ancak bu limitleri karşılamakta zorlanmasının birçok Personel elbet işini yapacak ve ekmeği nedeni bulunmaktadır. Şöyle ki; PTT farklı statülerde personel ve farklı birçok mevzuata dayalı bir dağıtım sisteminde çalıştığından gönderilerin teslim süreleri uzamakta istenilen limitler karşılanamamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi belirlenen limitlerin karşılanabilir olması için öncelikli olarak statü farklılıklarının ortadan kalkması, kuruma gerekiyorsa eğer personel alımı yapılması ve mevzuat yönünden değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.

"GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ AÇILMASINI İSTİYORUZ"

PTT' de uzun süredir görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmamaktadır. Bu durum personelin kurum aidiyetini olumsuz etkilemekte, geleceğe dair beklentilerini düşürmektedir ki sonucunda personelin verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerle bir an önce personelin kendi statüsünde yükselmesini sağlayacak Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılmasını istiyoruz.

"MAAŞ PROMOSYON ANLAŞMALARINDA ENFLASYON ORANINDA DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKMEKTEDİR"

PTT, Yetkili Sendika ve Bankalar arasında yapılan Maaş Promosyon ihalesi sonucunda üst seviyede bir anlaşma yapılmış ve her PTT Personeli 15.250 TL Maaş promosyonu almıştır. Ancak aradan geçen zaman içerisinde enflasyonun artması Maaş Promosyon anlaşmalarında Enflasyon oranında düzenleme yapılmasını gerekmektedir. Bu yönde PTT Genel Müdürlüğünün gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

"YOL YARDIMI ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASINI VE PROSEDÜRDEKİ KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Toplu Sözleşmede elde ettiğimiz bir kazanım olan yol yardımından Özellikle Büyükşehirlerde görev yapan personel ulaşım maliyetlerinin artması nedeniyle ceplerinden harcadıkları yol ücretini kurumdan alamaz hale gelmiştir. Bu nedenle yol yardım prosedüründe gerekli düzenlemelerin yapılarak yol yardımı ücretlerinin artırılmasını ve prosedürdeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz.

"TÜM ÇALIŞANLARIN ÇALIŞTIKLARI SAAT KADAR MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ"

İHS'li Gişe Büro Görevlisi, Postacı ve Dağıtım Müdürlerinin mesai ücretlerinde kısıtlamalara gidilmiştir. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılarak tüm çalışanların çalıştıkları saat kadar mesai ücretlerinin ödenmesini istiyoruz.

"PERSONELİN SU İSTİHKAKININ AKSATILMADAN VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Başka kurumlarda örneğini görmediğimiz sahada ve masada çalışan tüm PTT personeline verilen su yardımının dağıtımında son zamanlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklığın giderilerek personelin su istihkakının aksatılmadan verilmesini talep ediyoruz."