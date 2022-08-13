BAE, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için imzalanan anlaşmayı övdü

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan İstanbul anlaşmasına övgüde bulundu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ikili ilişkileri, iş birliği olasılıklarını ve bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarının ele alındığı telefon görüşmesinde ayrıca bir dizi bölgesel ve uluslararası meselenin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler gözden geçirildi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, görüşme sırasında, Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan anlaşmadan övgüyle söz etti.

Bakan Al Nahyan, BAE'nin Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl, krize de siyasi bir çözüm bulmak için gösterilen tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

İlk gemi sevkiyatı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken şimdiye kadar Ukrayna limanlarından toplam 305 bin 458 ton tahıl İstanbul Boğazı'na ve oradan Lübnan, İrlanda, İngiltere, İtalya ile Çin'e güvenli şekilde sevk edilmişti.