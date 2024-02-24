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Antalya'da düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda Adalet Bakanlığı ve Antalya Adliyesi stantları ilgi gördü

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Antalya'da, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde, 12 üniversitenin desteğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda Adalet Bakanlığı ve Antalya Adliyesi stantları büyük ilgi gördü. Fuarda öğrencilerle buluşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, adalet ve hukuk alanında çalışmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Ayrıca fuar kapsamında elektronik izleme tanıtımı yapıldı ve adalet sistemi hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde, 12 üniversitenin desteğiyle düzenlenen "Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)" Adalet Bakanlığı ve Antalya Adliyesi stantları da ilgi gördü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci öğrencilerle buluştu.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinden adliyeyi ziyaret etmelerini ve duruşmaları izlemelerini isteyen Kahveci, "Kariyerinizde başarılı olmanın anahtarı, tutku ve azimdir. Adalet ve hukuk alanında çalışmak istiyorsanız, bu alana gerçekten ilgi duymalı ve kendinizi sürekli olarak geliştirmelisiniz." ifadesini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar da "Yargı sistemi, toplumumuzun temel yapı taşlarından biridir ve adaletin sağlanması için büyük bir öneme sahiptir. Sizlerin de bu önemli göreve katkı sağlayacağınıza inanıyor ve kariyer yolculuğunuzda başarılar diliyorum." dedi.

Fuarda elektronik izleme (kelepçe) tanıtımı da yapıldı. Ayrıca merkezdeki bir salonda temsili duruşma salonundaki canlandırmalarla adalet sistemi hakkında öğrencilere bilgi verildi, bilgi ve klavye yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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