Aksaray haber | Aksaraylı Kuruyemişçi, Akşener'e Dert Yandı: "Geçen Sene Antep Fıstığını 80 Liraya Alıp 130 Liraya Satıyorduk, Şimdi 185 Liraya Alıyoruz 220 Liraya...

Aksaray gündem haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e dert yanan Aksaraylı kuruyemişçi “Geçen sene bu Antep fıstığını 80 liraya alıyorduk 130 liraya satıyorduk, şimdi 185 liraya alıyoruz 220 liraya satıyoruz ve bunun başka bir ülkesi yok, tamamen yüzde 100 Türkiye’de yetişen bir ürün. Fındık içine gelecek olursak 150-160 lira, bunun yüzde 75’i tamamen Türkiye’de yetişiyor” dedi.

HABER: MERVE GÜVEN- KEMAL ONUR ATALAY KAMERA: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yanan Aksaraylı kuruyemişçi "Geçen sene bu Antep fıstığını 80 liraya alıyorduk 130 liraya satıyorduk, şimdi 185 liraya alıyoruz 220 liraya satıyoruz ve bunun başka bir ülkesi yok, tamamen yüzde 100 Türkiye'de yetişen bir ürün. Fındık içine gelecek olursak 150-160 lira, bunun yüzde 75'i tamamen Türkiye'de yetişiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Aksaray merkezde esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

"VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ PARA ÇOĞALDI ÇÜNKÜ DOLARI SABİTLEDİLER, İLAÇ BULAMIYOR VATANDAŞLARIMIZ"

Bir eczacı Akşener'e ilaç fiyat farklarından şikayet ederek "Şu anda vatandaşlarımızın ödediği para miktarı çok fazlalaştı. Biz bunu söylerken utanıyoruz. Reçete tutarı 50 lira 60 lira biz vatandaştan 40 lira alıyoruz. Vatandaşın ödediği para çoğaldı çünkü doları sabitlediler, ilaç bulamıyor vatandaşlarımız. Çok sıkıntıdayız sizden yardım bekliyoruz" dedi.

Bir kuruyemişçi de Akşener'e insanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çektiğini belirterek şunları söyledi:

"GEÇEN SENE BU ANTEP FISTIĞINI 80 LİRAYA ALIYORDUK 130 LİRAYA SATIYORDUK, ŞİMDİ 185 LİRAYA ALIYORUZ 220 LİRAYA SATIYORUZ"

"Bırakın kuruyemişi insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamayınca bize fırsat bile kalmıyor. Bu ürünlerin zaten yüzde 80'i yüzde 90'ı bizim memleketimizde yetişen ürünler ama bakıyoruz ki fiyatlar, hepsi ithal. Biz tezgahımıza malı koyuyoruz müşterimize fiyatı sunarken inanın utanıyoruz. Geçen sene bu Antep fıstığını 80 liraya alıyorduk 130 liraya satıyorduk, şimdi 185 liraya alıyoruz 220 liraya satıyoruz ve bunun başka bir ülkesi yok. Tamamen yüzde 100 Türkiye'de yetişen bir ürün. Fındık içine gelecek olursak 150-160 lira bunun yüzde 75'i tamamen Türkiye'de yetişiyor. Bizim bu İç Anadolu bölgesinde ayçekirdeğinin büyük tedarikçileriyiz. Burada perakendede ayçekirdeği 45 lira 50 lira. O da müşterimize çok pahalı şekilde yansıyor."

Bir kasap dükkanındaki çalışanlar da Akşener'e emekli maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"7 BİN EURO YILLIK KİRA, TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ KİRA EURO ANLAYAMADIK"

"İşler çok düşük, zarar dükkanına girdiniz şu anda kasap dükkanına değil. Elektrik faturasını saymazsak, müşterilerin bir kilo alırken 100 grama düştüğünü saymazsak, karın tokluğuna çalışırsak tamam iyiyiz. Bir elektrik bin lira geliyor ayda buraya, 4-5 kişi çalışıyor. 7 bin euro yıllık kira, Türkiye'de yaşıyoruz kira euro anlayamadık. Valla olanlar alıyor, belli bir kesim zengin. Sonra benim anlayamadığım bu zam veriyor yüzde 40, güzel. 100 emekli varsa bunun 80'i 2,5- 3 bin lira alıyor ona ne geliyor? 1 milyar (bin) geliyor. Öte yanda 10-15 milyar (bin) aylık alıyor onları 4-5 milyar (bin) geliyor. Demiyor ki alttaki kesimler yüzde 40 veriyorum ama adama 800 lira geliyor. Bunun aylığı 3-4 milyar alıyor. Nasıl geçinecek 3 milyarla (bin)?"

Bir çiftçi de Akşener'e su sıkıntısından bahsederek "Bizim Eşmekaya sazlığı var oranın su sorunu çok ciddi manada, su tamamen bitti oraya Göksu'dan veya Kızılırmak'tan su gelmesi hususunda bir çalışma yapabilir misiniz" diye sordu.

"BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ, EN ÖNEMLİSİ O"

Akşener de çiftçiye şu yanıtı verdi:

"Çalışma yaptı arkadaşlar. Mutlaka nehirlerden gölet yapılması. Yer altı suyu ile çiftçilik yapılması imkansız İç Anadolu'da. Bu bölgelerin toprağına uygun ürün organize edilmesi lazım. Onun için de bilimsel bir çalışma gerekiyor. Başından itibaren size girdide yardım edilmesi gerekiyor. Çeşitli indirimlerden artı nakitten. Ondan sonra bu ürüne göre ilan edeceğiz, diyelim ki daha fazla oldu fiyatı onu tamamlayacağız. Önceden bileceksiniz ektiğiniz ürünün sonuçlarını. Aksi taktirde çiftçinin para kazanması imkansız bir hale döndü. Zaten temel bakış açısı paramız varken dışardan ucuza alırız meselesi. Ama pandemi ile beraber gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Ukrayna'dan çiçek yağı gelmedi ne oldu. Halbuki ayçiçeği ekebilen bir ülkeyiz. Birlikte çalışacağız, en önemlisi o."