Adana'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpışarak sulama kanalına düştü ve 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İsmail Akıllıoğlu (41) yönetimindeki 01 ASC 598 plakalı hafif ticari araç, Hacımirzalı Mahallesi'nde Nesrin Elasat (46) idaresindeki 01 MS 013 plakalı otomobil ile çarpışarak sulama kanalına düştü.
Araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Nasır (34), Lokman Hekim (8) ve Ruceyn Elibeydi (7) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan kaza anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.