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ABD Adana Konsolosluğu Önünde Gazze Saldırılarını Protesto

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ABD Adana Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti. Konsolosluk önünde bir araya gelen Gazze'ye Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı. Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan grup, bir süre oturma eylemi yaptı. Grup, polisin önlem alıp izin vermesiyle ABD Adana Konsolosluğunun önünde D-400 kara yolunu trafiğe kapattı. Platform üyelerinin oturma eylemi sürüyor.

ABD Adana Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.

Konsolosluk önünde bir araya gelen Gazze'ye Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan grup, bir süre oturma eylemi yaptı.

Grup, polisin önlem alıp izin vermesiyle ABD Adana Konsolosluğunun önünde D-400 kara yolunu trafiğe kapattı.

Platform üyelerinin oturma eylemi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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