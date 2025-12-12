2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Cudi'de Artık Roket Sesi Yok, Raket Sesi Var

(TBMM) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörün karanlığı çekildikçe, yıllardır emek verdiğimiz o büyük dönüşüm artık hayatın her alanında hissediliyor. Biz de Bakanlık olarak bu değişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyor; gençlerimizin sporla, sanatla, kültürle buluştuğu o yeni iklimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bakın burası roket sesleri yerine raket seslerinin yükseldiği Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası. Gabar dağında pek çok organizasyon yapılıyor. Terörsüz Türkiye'ye destek veren tesislerle oradayız. Gençlerle beraberiz; gençlerin yanındayız. Cudi'de artık roket sesi yok, raket sesi var. Futbol sesi var, salonlarda coşku var. Hepinizi yaptığımız bu tesislere davet ediyoruz." dedi.

Bakan Bak, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bak, konuşmasında şunları söyledi:

"Gençlik ve spor gibi iki stratejik alanda hizmet veren bir Bakanlık olarak, gençlerimizin ve sporcularımızın hayallerine giden yolda ihtiyaç duydukları imkanlara güvenle erişebilmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirebildikleri, kendilerini küresel ölçekte yeterli hissettikleri güçlü yapıyı kurarken; onları Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı gücü haline getiren kapsamlı programları kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, gençlik çalışmalarımız, spor yatırımlarımız, yurt–burs hizmetlerimizle gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekliyor, Türk sporunun da daha nitelikli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıda güçlenmesini sağlıyoruz. Bugün attığımız her adım, ülkemizin gençlik ve spor alanlarındaki kazanımlarını sağlamlaştıran, potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyan bir yaklaşımın parçasıdır. Türkiye'nin bugün bölgesinde ve dünyada ağırlık koyabilmesinin en büyük sırlarından biri; gençlerine güvenen, onların sesine kulak veren ve geleceğini gençleriyle birlikte kuran bir devlet olmaktır. Bilim ve teknolojideki cesur adımlarımızla, yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığımız başarılarla sadece takip eden değil, yön veren ülkeler arasında da yer alıyoruz. İHA'lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan büyük teknoloji girişimlerine kadar elde edilen her kazanımda bu topraklarda yetişen genç mühendislerin, araştırmacıların, girişimcilerin alın teri var. Milletimizin gurur duyduğu bu atılımlar, gençliğine güven duymaktan asla vazgeçmeyen bir devlet aklının eseridir.

" 30 ilimizde bulunan 43 gençlik kampımızda her yıl 300 binden fazla gencimizi ağırlıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de sahada, yurtlarda, üniversitelerde, gençlik merkezlerinde, kamplarda, laboratuvarlarda, kuluçka programlarında gençlerimizin potansiyeline her gün tanıklık ediyoruz. Onlara fırsat ve imkan sağladığımızda; Türkiye'nin kalkınma hamlesinin nasıl hızlandığını, bilimin, sporun ve teknolojinin nasıl toplumsal bir sıçramaya dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. Bu yüzden gençliğe yapılan her yatırım, bütçenin bir kalemi değil; ülkemizin geleceğini güvence altına alan en stratejik tercihtir. Bu anlayışın bir tezahürü olarak 81 ilimizi kuşatan Gençlik Merkezlerimiz, gençler arasında bir cazibe merkezi olmakla beraber; eğitim, bilgi ve üretim üssü olarak hizmet vermektedir. 2002'de 9 olan Gençlik Merkezi sayımız bugün 560'a ulaşmıştır. Her bir Gençlik Merkezimiz, gençler için güvenle hizmet alabilecekleri; iletişim becerisi, takım ruhu, liderlik, gönüllülük bilinci ve sosyal sorumluluk gibi somut kazanımlar elde edebilecekleri bir fırsat kapısıdır. Faaliyetlerimizi daha erişilebilir kılmak için üniversiteler, liseler ve yurtlarda 378 Genç Ofis kurduk. Gençlere unutulmaz tecrübeler, dostluklar edinme fırsatı sunan Gençlik Kamplarımızda ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimizi kardeşlik ikliminde buluşturuyoruz. Gençler burada spor, sanat, kültür ve doğa etkinliklerine katılıyor, pek çok konuda alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı buluyorlar. 30 ilimizde bulunan 43 gençlik kampımızda her yıl 300 binden fazla gencimizi ağırlıyoruz.

"Türkiye, gençlerin önünü açmayı bir tercih değil, devlet aklının en temel ilkesi haline getirmiştir"

81 ildeki 104 Deneyap Teknoloji Atölyemizde gençlerimizi tasarım-üretimden yazılıma, robotikten havacılık ve uzay teknolojilerine uzanan güçlü bir yetkinlik alanıyla buluşturuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük gurur kaynaklarından biri olan Deneyap Atölyelerinde 35 bin 572 gencimiz eğitim alıyor. Yaklaşık 10 bin öğrencimiz Deneyap'tan mezun olarak Türkiye'nin teknoloji yürüyüşüne dahil oldu. İşte o gençler, Türkiye'nin yeni uçaklarına, gemilerine, otomobillerine imza atacak, milli teknoloji hamlesinin yeni kahramanı olacak gençlerdir. Bu yıl İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST'te 130 takımımızla yer almanın gururunu yaşadık. Kendi teknolojisini geliştiren bir milletin evlatları olarak gençlerimizin ortaya koyduğu bu emek ve başarılar, Türkiye Yüzyılı'nın yükselen sesidir. Gençlerimizin dijital çağa güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanması için bu yıl hayata geçirdiğimiz yeni bir çalışmamız var: GEN-2030 Dijital Yetkinlikler ve Yapay Zeka Atölyesi. Bu kapsamda Gençlik Merkezlerimizde 7 bin 750 gencimize yapay zeka okuryazarlığı ve yapay zeka girişimciliği eğitimleri verdik. Bu eğitimlerle çağın ihtiyaçlarını doğru okuyabilen, yapay zekayı geliştirebilen, etkin ve güçlü şekilde kullanan 100 bin genç girişimci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, gençlerin önünü açmayı bir tercih değil, devlet aklının en temel ilkesi haline getirmiştir.

"Önümüzdeki yıl 100 fabrikanın daha kurulmasına destek vererek 10 bin gencimize daha istihdam kapısı aralamayı hedefliyoruz"

Bu anlayışın somut karşılıklarından biri de ÜNİDES'tir. Fikri olan gençlerimiz 'imkan yok' demesinler diye 23 yıldır çalışıyoruz; desteklerimizi çeşitlendirerek, güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Yeter ki bu ülkenin gençleri araştırsın, düşünsün, hayal etsin; üretim aşamasında biz tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanındayız. ÜNİDES'le kurduğumuz güçlü destek mekanizmasında da üniversite toplulukları, projelerini hızla hayata geçirme fırsatı buluyor. Devlet olarak, gençlerin üretme iradesinin doğrudan finansörü olmak suretiyle onları destekliyoruz. ÜNİDES kapsamında beş dönem boyunca 4 bin 444 projeye 338 milyon 260 bin TL destek sağladık. Bugün ülkemizdeki her üç öğrenci topluluğundan biri bu destekten faydalandı. 1 milyon 155 bin gencimize dokunduk. Altıncı dönem başvurularımız da başladı; gençlerimizin bu dönemde de rekor bir başvuru yapmasını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Çalışan ve Üreten Gençler Programında bugüne kadar 155 proje ile 11 bini aşkın gencimizi istihdama kazandırdık. 1 milyar 575 milyon TL'lik kaynağı doğrudan gençlerimizin üretimle buluşması için seferber ettik. Önümüzdeki yıl 100 fabrikanın daha kurulmasına destek vererek 10 bin gencimize daha istihdam kapısı aralamayı hedefliyoruz.

Enerji alanında da gençlerimize güçlü bir vizyon kazandırıyoruz. TPAO iş birliğiyle Batman ve Şırnak'taki üretim sahalarında düzenlediğimiz teknik gezilerle yüzlerce üniversite öğrencimiz, sektörü yerinde tanıma imkanı buldular. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni kapsayan "Genç Enerji" programında da Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizi ağırladık; 2026 yılında 12 üniversiteden gençlerimize ulaşarak bu deneyimi daha geniş bir kitleye sunacağız. Gençlerimizin tarıma ilgisini artırmak ve tarımsal girişimcilik kapasitesini güçlendirmek için Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisler aracılığıyla 19 serada ve 137 hobi bahçesinde gençlere ekosistem, organik tarım, ata tohumu, topraksız tarım ve damla sulama alanlarında eğitim veriyoruz. 2025'te başlattığımız "Fikirden Hasada" Projesi ile Konya Hüyük Gençlik Kampı'nda gençlere sürdürülebilir tarım ve tarımsal inovasyon eğitimleri sunduk. ÜNİDES kapsamında beş dönemde toplam 43 tarım temalı projeye 3 milyon 300 bin TL destek verdik. Gençlerin yenilikçi tarım fikirlerini teşvik ettik. Çiftçilerimizin yükünü hafifletmek için gönüllü gençlerimizle 81 ilde 151 hasat etkinliği düzenledik. Gençlerimiz bu sayede hem uygulamalı eğitim aldılar hem de çiftçilerimize omuz vererek bir iyilik köprüsü kurdular.

"Gençlerimizin milli hafızayla bağını güçlendirmek de bizim tarihi sorumluluklarımızdan birisidir"

Kültür ve sanat alanında da tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak her yıl şiir, tiyatro, ses ve münazara yarışmalarını büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da 34 bin 541 gencimiz bu yarışmalara katıldı. Gençlerimizin afet durumlarında bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla 144 bin gencimize eğitim verdik. Ayrıca AFAD iş birliğiyle düzenlediğimiz Afet Farkındalık Eğitimleri'ne 69 bin 267 genç ve 24 bin 639 personelimiz katıldı. Gençlerimizin milli hafızayla bağını güçlendirmek de bizim tarihi sorumluluklarımızdan birisidir.

Bu anlayışla Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında 'Bir Destandır Çanakkale' programıyla 118 bin gencimizi ecdadımızın aziz hatıralarıyla buluşturduk. 2026 yılında da 130 bin gencimizi tarihimizin en önemli dönemeçlerinden biri olan Çanakkale'ye götürmeyi planlıyoruz. Gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de milli teknoloji hamlemizin en güzel eserlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'dan Samsun'a, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kapsamında ise Çanakkale'den İstanbul'a TCG Anadolu ile unutulmaz yolculuklar gerçekleştirdik.

"Bağımlılıkla Mücadele Temalı Proje Destek Çağrısını başlatacağız, 200 milyon TL destek sunacağız"

Spor, her türlü bağımlılıkla mücadelede en etkili araçtır. Gençlerimizi sporla buluşturmak, spor kültürünü hayatlarının merkezine yerleştirmek bağımlılıkla mücadelenin koruyucu misyonuna dahildir. Buradan hareketle diyebiliriz ki; Bakanlığımızdaki kültür, sanat, bilim, teknoloji ve spor faaliyetlerinin her biri ve bunları gerçekleştirmek için harcadığımız her bütçe kalemi; gençlerimizi bağımlılıktan koruma, onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma amacı taşır. Buradan hem sizlere hem de bizleri ekranları başında izleyen ailelerimize sesleniyorum: Ülkemizin dört bir yanını modern spor tesisleriyle donattık. Evlatlarınızı bu tesislere götürün. Bu imkanlardan gönül rahatlığıyla faydalanın. Gençlerimizi korumak, kötü niyetli kişi ve yapılardan uzak tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. El ve gönül birliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı iyiye, güzele, doğruya yönlendirmeye devam edeceğiz. Bu vizyon doğrultusunda gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve psikolojik iyi oluşunu güçlendirecek önemli adımlar attık. Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığımızı kurduk.

Sağlıklı Yaşama Yönlendirme Birimlerimizi oluşturduk. Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımızı hayata geçirdik. Yeşilay ile iş birliği içinde 81 ilimizde bağımlılık türleri, erken müdahale yöntemleri ve gençlerle doğru iletişim konularında kapsamlı eğitimler düzenledik. 294 antrenör ve gençlik çalışanına, 371 bin 792 genç ve sporcumuza eğitim verdik. Gençlik merkezlerimizde ve yurtlarımızda ise toplamda 400 bin gencimiz bu eğitimlere katıldı. Önümüzdeki yıl; Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Temalı Proje Destek Çağrısını başlatacağız. Gençlere yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarımızın projelerine 200 milyon TL destek sunacağız. Bağımlılıkla Mücadele Kampı programımızı hayata geçireceğiz. Bağımlılıkla Mücadele Akademik Danışma Kurulunu kuracağız. Bölgesel Gençlik Çalıştayları düzenleyerek gençlerimizin bağımlılıkla mücadelede öncü roller üstlenmelerini sağlayacağız ve Bağımlılıkla Mücadele Elçileri Programını hayata geçireceğiz.

"Bu yıl gençlerimizle birlikte 1,5 milyar fidan dikeceğiz"

Kültürümüzün mayasını oluşturan değerlerden gönüllülük, bizim için bir faaliyet değil; millet olma bilincinin en güçlü tezahürüdür. Bu anlayışla üniversitelerde başlattığımız Gönüllülük Çalışmaları Dersi bugün 166 üniversitede 406 bini aşkın gence ulaşmıştır. Gönüllülük dersi veren akademisyenlerimizin fikir ve projelerine 30 milyon TL kaynak ayırdık.

10 yılı aşkın süredir hizmet veren 'GönüllüyüzBİZ Platformu' ile gençlerimizi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Yurtlarımızda hayata geçirdiğimiz Komşum Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere gönüllü gençlerimiz aracılığıyla ulaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında gençlerimizle birlikte orman ve sahil temizliği yapıyor, fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Yeşil ve mavi vatan şuurunu gençlerimizde yerleşik hale getirmek için çalışıyoruz. Bu yıl gençlerimizle birlikte 1,5 milyar fidan dikeceğiz. Gençlerimizi gönüllülük hareketlerine teşvik etmeye; ülkemizi ve tüm insanlığı sevgiyle, iyilikle, merhametle kuşatan faaliyetleri gençlerle omuz omuza gerçekleştirmeye 2026 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 57. Alay Vefa Yürüyüşü ve Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programları gibi milli gün ve haftalarda gönüllü gençlerimiz ve sporcularımızla birlikteydik. Gençlerimizin milli gün ve haftalarda taşıdığı bilinç, bu ülkenin ortak hafızasını diri tutan ve geleceğe aktarılacak en güçlü bağdır. Bu bağı daha da kuvvetlendirmek için tarih şuurunu gençlerimize aktarmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

"2025 yılı içerisinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk"

Sporun toplumdaki birleştirici ve iyileştirici etkisini güçlendirmek, her bireyin spora erişimini kolaylaştırmak ve ülkemizin uluslararası arenada sportif başarılarını artırmak için geniş ve güçlü bir hizmet ağıyla sahadayız. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki spora yapılan her yatırım misliyle geri döner. Sporla hemhal olan bir millet, sağlıklı ve güçlü bir topluma işaret eder. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde son 23 yılda ülkemizde bir spor devrimine imza attık. Türkiye'nin dört bir yanını modern stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, çok amaçlı spor salonları, atletizm pistleri, tenis kortları, kayak merkezleri ve spor alanlarıyla donattık. Bakınız 23 yılda 2 bin 970'i Bakanlığımız bünyesinde, 7 bini belediye, kamu kurum ve kuruluşları ortaklığında olmak üzere toplam 10 bin 693 tesisimizle milletimizin hizmetindeyiz. Bu tesislerin hepsi birbirinden nitelikli. Bazıları ise Avrupa'da ve dünyada en iyilerden olma özelliği taşıyor. Bununla beraber 41 modern ve donanımlı stadyumumuzu ülkemize ve Türk sporuna kazandırdık. 2025 yılı içerisinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunduk. Tesislerimiz içerisinde stadyum, spor salonları, yüzme havuzları, su sporları merkezi, gençlik merkezleri, atletizm pisti, tenis kortu ile basketbol, voleybol ve futbol sahaları var. Önümüzdeki süreçte hizmete alacağımız, Türk sporuna ve gençlerimize güç katacak tesislerimiz var. 504 gençlik ve spor tesisimizin yapımı devam ediyor. İhale aşamasında bulunan 1244 gençlik ve spor tesisimiz var. 30 gençlik ve spor tesisimizin de proje çalışmaları devam ediyor. Her zaman dediğimiz gibi durmak yok, çalışmaya, üretmeye, hizmet etmeye devam!

"Ankara Stadyumunu M ayıs veya H aziranda açacağız"

50 bin kapasiteli Ankara Stadyumumuzu kazandırıyoruz. Mayıs veya haziran ayında açacağız. İşte eser burada. Dünya standartlarında bir stadyum. 2002'de 278 bin 47 olan sporcu sayımız bugün gururla ifade edelim; 20 milyona ulaşmıştır. Uluslararası müsabakalarda da Türk sporunun vizyonunu ve farkını ortaya koymaya devam ediyoruz.

2025 yılında sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 1.956 altın, 1.876 gümüş ve 2 bin 128 bronz olmak üzere toplam 5 bin 960 madalya kazandılar. İşte bunlar Türk gençleri.

Çin'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda; 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlayan milli sporcularımız Türk tekvando tarihinin en başarılı sonucuna imza attı. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştık. Bakın burada; Naim Süleymanoğlu'ndan, Halil Mutlu'dan sonra Türk halterinde umutları yeniden yeşerten Furkan Özbek var. Burada yaşadığı kaza sonrası evde oturmayıp ülkemize Dünya Şampiyonası'nda para yüzmede üst üste 5 altın madalya kazandıran Defne Kurt var. Gençler Yüzme Dünya ve Avrupa Şampiyonu Kuzey Tunçelli var. Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon olan Aysel Önder var. Burada dartta tarihimizin ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Zehra Gemi var. Ve işte EuroBasket 2025'te 24 yıl sonra Avrupa ikincisi olma gururunu yaşatan On İki Dev Adamımız… FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliğini ülkemize kazandıran Filenin Sultanları... 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde de "Bizim Çocuklar" doludizgin yoluna devam ediyor.

"5 milyon 448 bin 280 çocuğumuzun 'Sportif Yetenek Taraması' ve test ölçümlerini gerçekleştirdik"

Burada özellikle 'Sportif Yetenek Taraması'nın altını çizmek istiyorum. Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğümüz bu program kapsamında bugüne kadar 5 milyon 448 bin 280 çocuğumuzun tarama ve test ölçümlerini gerçekleştirdik. Her yıl bir milyondan fazla evladımızın sportif yeteneklerini ortaya çıkarıyor ve uygun olduğu branşa yönlendiriyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizde, sporcularımız en iyi imkanlar eşliğinde Olimpiyat Oyunlarına hazırlanıyor. Şu anda 27 ilde, 23 olimpik branşta, 840 sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesindeki yetenekli sporcularımızı eşit ve erişilebilir imkanlara kavuşturmak için Sporcu Eğitim Merkezlerimiz var. GSB Spor Okullarımızda bu yıl 1 milyon 215 bin 604 gencimizi ve çocuğumuzu ağırladık. Okul sporları faaliyetlerimizle bu yıl 4,2 milyon gencimizi sporla buluşturduk; 2,9 milyon öğrencimize en az bir branşla tanışma imkanı sağladık. Milli Sporcu Bursu ile bugüne kadar 468 milli sporcumuz vakıf üniversitelerinde ücretsiz okumaya hak kazandı. Yüzme bilmeyen kalmasın diyerek çıktığımız yolda; 726 yüzme havuzumuzda 12 milyondan fazla vatandaşımıza yüzme eğitimi verdik.

2002'de 6 bin 35 olan spor kulübü sayımızı bugün 25 bin 485'e ulaştırdık. Spor federasyonlarımıza da mali desteğimizi sürdürüyoruz. Bu yıl 63 spor federasyonumuza 6 milyar 127 milyon 550 bin TL mali destek sağladık. Türkiye, uluslararası spor organizasyonları düzenleme kabiliyetiyle de dünyada rüştünü ispatlamış bir ülkedir. Önümüzdeki yıllarda da çok büyük organizasyonlara imza atacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Ayrıca 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali de ülkemizde gerçekleşecek. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmak için yoğun ve kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyoruz. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ev sahibi ülkelerinden biriyiz. 2027 Avrupa Oyunları Organizasyonu'nu da ilgili bakanlıklarımız, TMOK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceğiz. 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'na da Mersin'de ev sahipliği yapacağız. Türkiye, eşsiz coğrafyası ve destinasyonuyla bir spor turizmi merkezi konumunda… Dağlarımız, vadilerimiz, ovalarımız ve kıyılarımız benzersiz bir potansiyel taşıyor. Dünyada milyarlarca dolarlık hacme ulaşan spor turizminden ülkemizin hak ettiği en yüksek payı alması için çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'yi doğa, kültür ve sporun kesişim noktasında küresel bir merkez haline getirmek! Bu vizyonun en somut karşılığını sahada net bir şekilde görüyoruz. Kaçkar by UTMB, Kapadokya Ultra Trail, Ironman, İstanbul Maratonu ve Dünya Motokros Şampiyonası gibi organizasyonlara ev sahipliği yaparak Türkiye'yi küresel spor takviminin vazgeçilmez duraklarından biri haline getiriyoruz.

"Şırnak'ta roket sesi yok artık, raket sesi var"

Terörün karanlığı çekildikçe, yıllardır emek verdiğimiz o büyük dönüşüm artık hayatın her alanında hissediliyor. Biz de Bakanlık olarak bu değişimin bir parçası olmaktan gurur duyuyor; gençlerimizin sporla, sanatla, kültürle buluştuğu o yeni iklimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bakın burası roket sesleri yerine raket seslerinin yükseldiği Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası. Gabar dağında pek çok organizasyon yapılıyor. Terörsüz Türkiye'ye destek veren tesislerle oradayız. Gençlerle beraberiz; gençlerin yanındayız. Cudi'de roket sesi yok artık, raket sesi var. Futbol sesi var, salonlarda coşku var. Hepinizi yaptığımız bu tesislere davet ediyoruz.

Türkiye, yurt hizmetlerini en işlevsel kullanan ve gençlerine bu alanda en geniş desteği sunan ülkelerin başında geliyor. Yurtlarımızı yalnızca barınma mekanları olarak görmüyoruz; gençlerimizin hayatına dokunan, gelişimlerine yön veren güvenli ve yaşayan merkezler olarak konumlandırıyoruz. Yurtlarımızda günün her saati güvenlik, ders çalışma alanları, kantin, sosyal etkinlik mekanları ve ücretsiz yüksek hızlı internetle gençlerimize güvenli, konforlu ve verimli bir yaşam ortamı sağlıyoruz. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Sadece bin TL sembolik ücret alınıyor. 1 milyon kapasiteye ulaştık. Gençlerimiz modern yurtlarda kalıyor, yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Şu an 20 yurdun inşaası devam ediyor.

"Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'ini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik"

2025–2026 döneminde Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'ini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Size soruyorlar mı yurda yerleşemedik diye? Seneye hiç olmayacak merak etmeyin. 2002 yılında 77 il ve 59 ilçede, 190 yurtta 182 bin 258 kapasiteyle hizmet verilirken bugün 81 il, 271 ilçe ve KKTC olmak üzere toplam 880 yurtta 1 milyon 3 bin 259 yatak kapasitesine ulaştık. Dünyada 40 ülkenin nüfusundan fazla. İşte gençlerine sahip çıkan devlet bu. Şu anda 1 Milyon öğrencimizi yurtlarda ağırlıyoruz. Buna göre yıllık maliyetimiz 150 milyar TL'dir. Bu rakam, Bakanlığımızın yıllık bütçesinin yarısıdır. Bu rakama, yıllık 66 milyar TL'yi bulan burs ve kredi ödemeleri de eklendiğinde, üniversiteli gençlerimiz için kullandığımız kaynak 216 milyar TL'ye ulaşıyor. Bu tutar, Bakanlık bütçemizin yüzde 72'sine karşılık geliyor. 2025 yılında yurt inşaatlarımızın 24'ünü başarıyla tamamladık. Ayrıca yapımı devam eden 31, ihale sürecinde olan 22 ve proje aşamasında bulunan 47 olmak üzere toplam 100 yeni yurt yatırımımız mevcut.

Yurtlarımız bünyesinde Psiko-Sosyal Destek ekiplerimizle öğrencilerimize profesyonel destek sağlıyoruz. Seyahatsever programı ile 2022–2025 yılları arasında 518 bin 769 gencimizi yurtlarımızda yaz aylarında ücretsiz olarak misafir ettik. Yurtlarımız yalnızca öğrencilerimizin evi değildir; ihtiyaç anında milletimizin de güvenle sığındığı bir yuva olmuştur. Deprem, pandemi, yangın ve sel gibi kritik dönemlerde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarımızda misafir ettik. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde, gençlerimizin ve sporcularımızın hayatlarına güçlü bir şekilde devam edebilmeleri için tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyoruz. 11 ilimizde; 196 spor tesisi, 66 gençlik tesisi ve 126 yurt olmak üzere toplam 388 tesisimizin bakım, onarım ve modernizasyonunu tamamladık. 35 spor tesisimizin yenileme süreci devam ediyor, çok yakında açılışlarını gerçekleştireceğiz. 6 bin 177 yatak kapasiteli 6 öğrenci yurdumuzun yapımını tamamlayıp hizmete açtık. 6 bin 833 yatak kapasiteli 5 yurdumuzun yapımına da süratle devam ediyoruz. 26 gençlik merkezimizin de açılışını gerçekleştirdik. 24 yeni gençlik merkezimizin yapımına devam ediyoruz.

"İşte bu gençler, özgüveni olan ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerdir"

Gençler bizi seviyor, destekliyor. Geleceğimiz olan gençlere güveniyoruz. Gençlerimize, Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var: "Özgüven." İşte bu gençler, özgüveni olan ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerdir. Siz ne derseniz deyin, sosyal medyadan konuşsanız da olumsuz algılar oluşturmaya çalışsanız da bu gençler ülkesini seviyor, vatanını seviyor ve vatanı için çalışmaya devam edecek. Biz de onlara hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Tekrar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gençlere ve spora destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Durmak yok, yolculuğa devam. Siz ne derseniz deyin, gençler bizim gençlerimiz; bu ülkeyi onlar inşa edecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.