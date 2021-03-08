Güler Sabancı medyada da zirvede!

Habermetre, İş dünyasının birbirinden başarılı kadın yöneticilerinin son üç aya ait medya yansımalarını inceleyerek, raporladı. 2004 yılından bu yana, Türkiye'nin en itibarlı gruplarından Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Güler Sabancı, hakkında en fazla haber yansıması olan kadın yönetici oldu.

Habermetre verilerine göre, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı hakkında bu dönemde yansıma bulan "1.843 adet haber" ile "1.721.025 okunma sayısına" ve "261.301$ reklam eşdeğerine" ulaştı. İlgili yansımalar "39 sitede manşet", "168 haberde ana sayfada" yer aldı ve toplamda "357 saat manşet ve 2.017 saat ana sayfa" görünümüne ulaştı.Listenin ikinci sırasında kadın yönetici oranını yüzde 31 olarak açıklayan Vodafone Türkiye'nin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin "1.784" adet haber yansıması ile yer alırken, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı ve Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın "1.247" yansıma ile üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emine Erdem "1.175" yansıma iler yer alırken, beşinci sırada Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan "1.151" adet yansıma ile yer aldı.

Listenin altıncı sırasında yer alan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilir KalkınmaDerneği (SKD) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin "940" adet yansıma, yedinci sıradaki Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu "910", sekizinci sıradaki Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir "850", dokuzuncu sırada yer alan Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng "784" yansıma ve listenin onuncu sırasında yer alan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay "622" adet yansıma ile ilk 10'da yer alan diğer başarılı kadın yöneticiler oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNE KADIN YÖNETİCİ DAMGASI

Üst Düzey Kadın Yöneticilerin ağırlıklı olarak Bankacılık, Sigorta, Perakende, FMCG ve Kozmetik sektöründe yer aldığı görülürken, "TBB-Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri Aralık 2020" raporuna göre Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4 oldu. 2017 yılından beri Bloomberg Cinsiyet Eşitliği endeksinde yer alan ve son bir yılda üst yönetimdeki görev değişiklikleriyle kadın yönetici oranını yüzde 20'den yüzde 40'a çıkaran Garanti BBVA araştırmada 3 kadın yönetici ile yer aldı. Yine Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne bu yıl yer alan ve 13 kişilik üst yönetiminde 5 kadın bulunan Akbank da listeye 3 kadın yönetici ile girerek dikkat çekti.

OKUMA SAYISINDA EBRU ÖZDEMİR FARKI

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir "850 adet" haber yansıması ile listenin sekizinci sırasında yer alırken, "1.940.527 okunma sayısı" ile bu metrikte ilk sırada yer aldı. "Diamond of Skopje Proje Basın Gezisi", "1915 Çanakkale Köprüsü Kedi Yolu Montajının Tamamlanması" ve "1915 Çanakkale Köprüsü Basın Gezisi" yansımalarının popüler web sitelerinde uzun süreli manşet ve ana sayfa görünümleri Ebru Özdemir'i okunma sayısında ilk sıraya taşıdı.

Son üç aylık dönemde medyada en çok haber yansıması olan kadın yöneticilerin haber adetleri ve öne çıkan haber konuları ise şu şekilde oldu:

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı (1.843 adet): "Forbes Dergisi 2020 Yılı Dünyanın En Güçlü 100 Kadını Listesinde Yer Alması", "Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 'Küresel Enerji ve İklim Politikalarında Yeni Bir Dönem: Yeni ABD Yönetimi Gündemi' Toplantısı", "English Together Projesi Tanıtım Toplantısı", "Sabancı Vakfı 13. Filantropi Semineri", "Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni", "WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul", "Inovalig Ödülleri", "Dünya Gazetesi/Gündem Özel Röportajı",

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin (1.794 adet): "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öncesi Kadın Gazeteciler Buluşması", "Vodafone Business 2020 Yılı Çalışmaları Değerlendirmeleri", "Vodafone Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Lansmanı", "Vodafone Türkiye Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı Görevine Getirilmesi", "MEXT Teknoloji Merkezinde Vodafone Teknolojisi Tercih Edildi", "Betonsa'nın Üretim Sürecindeki Dijital Dönüşümünü Sağlamak için Vodafone Business Teknolojilerini Seçmesi", "İş Bankası ile Diital Tarım Çözümü", "Vodafone Business Çözüm Ortağım Programı", "TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı Açıklamaları", "Vodafone Business Sponsorluğunda CEO Club Online Summit",

YASED Başkanı ve Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın (1.247 adet): "YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi", "Ticaret Bakanlığı 19'uncu İstişare Kurulu Toplantısı", "Yeniden Yapılandırılan Küresel Tedarik Zincirlerinde Türkiye ve Amerika Webinarı", "Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Değerlendirmeleri", "TUSAŞ İş Birliği Değerlendirmeleri",

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emine Erdem (1.175 adet): "Trendyol ile 'Gelecek Kadınların' Programı", "Garanti BBVA ile Türkiye'nin Kadın Girişimci Yarışması", "Sephora Türkiye ile Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı", "Ticaretin Kadınları Uygulaması Lansmanı", "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi-Bursa Çalıştayı", "Yapı Kredi'ye KAGİDER FEM Sertifikası", "Borusan Holding'e KAGİDER FEM Sertifikası", Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'nden KAGİDER'e Ödül",

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan (1.151 adet): "Metropolis Antik Kenti Kazıları", "Sabancı Vakfı 2021 Hibe Programı Başvuru Dönemi", "English Together Projesi Tanıtım Toplantısı", "WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul","Kadın için Teknoloji, Hepimiz için Dayanışma Projesi", "Sabancı Vakfı Hibe Programı'na 346 Başvuru Geldi", "Zero Project Ambassador/Elçisi Unvanı Verilmesi","Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni",

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin (940 adet): "Garanti BBVA Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Ürünü", "Garanti BBVA Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı Ürünü","Garanti BBVA'nın Global Finance Tarafından 'Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası' Seçilmesi, "Garanti BBVA'nın 'CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi'nde Yer Alması", "Sürdürülebilir Finans Forumu", "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı", "Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası-'SKD Türkiye Çağrı Lansmanı", "Sürdürülebilir Finansman Değerlendirmeleri",

Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu (910 adet): "KAGİDER ile 'Gelecek Kadınların' Programı", ''Trendyol'un Türkiye Ekonomisine Etkileri Araştırması", "Trendyol & TOG Eğitim Bursu", "Çağlayan Çetin-Trendyol Grup Başkanlığı Ataması", "Dünya Gazetesi Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni",

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir (850 adet): "Diamond of Skopje Proje Basın Gezisi", "1915 Çanakkale Köprüsü Kedi Yolu Montajının Tamamlanması", "1915 Çanakkale Köprüsü Basın Gezisi", "2021 Davos Gündemi Toplantısı Değerlendirmeleri","TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu-'İlham Veren Başarı Hikayeleri Programı' Değerlendirmeleri", "Turkuvaz Medya Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi","2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı", "TSKB, Fransız Kalkınma Ajansı ve Fransa Konsolosluğu-'Kadın İstihdamı' Konferansı", "Dünya Gazetesi Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni",

Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng (784 adet): "FAO&HoReCa ile Gıda İsrafıyla Mücadele İş Birliği", "30. Kuruluş Yıl Dönümü Değerlendirmeleri", "Bloomberg HT Röportajı" "Metro Türkiye'nin Top Employers Institute Tarafından 4. Kez En İyi İşveren Seçilmesi", "İzmir Depreminde Zarar Gören İşletmelere Destek Kampanyası", "Metro Türkiye İş Ortakları Zirvesi", "Metro Türkiye'den Kooperatifçiliğe Destek", "Paket Servis ve Gel-Al Hizmeti Sunan Restoranlara Destek", "Metro Türkiye Gastronometro İle Türk Mutfağını Uluslararası Arenaya Taşımaya Devam Ediyor",

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay (622 adet): "İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı Kazananları Açıklandı", "Uludağ Ekonomi Zirvesi Katılımcıları", "Kale Pratt & Whitney 10'uncu Yılını Kutluyor", "Dünya Gazetesi Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni", "DEİK Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri Konferansı",

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 360+Media Interactive Kurucu Ajans Başkanı Zehra Öney (560 adet): "Wtech Akademi Mezuniyet Töreni", "4. Ege Ekonomik Forum-'Dijitalleşme ile Bütünsel Dönüşüm' Oturumu", "Platin Dergisi 'İş dünyasının Clubhouse ile İmtihanı' Clubhouse Yayını", "Platin Global 100 Ödülleri", "Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Çevrim içi Etkinliği", "TSKB, Fransız Kalkınma Ajansı ve Fransa Konsolosluğu-'Kadın İstihdamı' Konferansı",

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan (522 adet): "Hürriyet Emlak Ocak 2021 Endeksi", "Hürriyet Emlak 2020 Yılı Endeksi", "Hürriyet Emlak ve Ahbap Derneği Bayraklı'da 20 Depremzedeye Evlerini Teslim Etti",

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu (473 adet): "Garanti BBVA Uzaktan Müşteri Olma", "Garanti BBVA'ya World Finance Tarafından 'Dijital Bankacılık Ödülleri 2020'de İki Ödül" "ÖRAV ile Mesafe Tanımayan Öğretmenler Projesi", "Bloomberg HT Röportajı", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO",

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner (434 adet): "Dünya Kadınlar Günü Değerlendirmesi", "Uludağ Ekonomi Zirvesi Katılımcıları", "YGA Zirvesi Katılımcıları", "Sosyal Medya Paylaşımları",

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş (428 adet): "Zor Zanaat Programı", "WhatsApp'ın Yeni Gizlilik Güncellemesine İlişkin Açıklaması", "Facebook İstanbul Topluluk Rehberi", "KOBİ'lerin Küresel Durumu ve Dijitalleşme Paneli Açıklamaları", "YGA Zirvesi Katılımcıları",

PepsiCo Türkiye CEO'su Ece Aksel (401 adet): "YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi", "PepsiCo Türkiye Hibrit Çalışma Modeli", "PepsiCo, 2040 Yılına Kadar Net Sıfır Emisyona Ulaşma Sözü", "Sabancı Üniversitesi "Lider Buluşmaları",

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer (396 adet): "Akbank Esnek Çalışma Modeli", "Malta Vatandaşlığı Alan İsimler", "Gelir Vergisi Rekortmenleri", "Sosyal/Kişisel Haberler",

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu (394 adet): "Vestel'in Yeni İletişim Stratejisi-Online Basın Toplantısı", "Türkiye Cimnastik Federasyonu Sponsorluğu", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO",

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya (391 adet): "Garanti BBVA Üst Yönetim Atamaları", "Garanti BBVA Partners'ın 2021 Yılı İlk Dönem Girişimleri Belli Oldu", "Garanti BBVA Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması Jüri Toplantısı",

Yıldız Holding Elçisi ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş (352 adet): "Yıldız Holding Kadın Platformu", "Sabri Ülker Vakfı-Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı", "Sabri Ülker Vakfı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü İş Birliği", "Sürdürülebilir Gıda Platformu-Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Webinarı",

Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek (351 adet): "Şekerbank'a Global Banking and Finance Awards 2020'de İki Ödül, "Şekerbank Sürdürülebilirlik Raporuna Vision Awards'da İki Ödül", "SKD Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu",

TİKAD Yatırım YK Başkan Yardımcısı ve ESAS Holding YK Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı (344 adet): "Malta Vatandaşlığı Alan İsimler", "Esas Sosyal-İngilizce Fırsatım Programı","Uludağ Ekonomi Zirvesi Katılımcıları", "BEE'O Propolis'e Yatırım Desteği",

GE Türkiye CEO ve Genel Müdürü Canan Özsoy (339 adet): "Yeniden Yapılandırılan Küresel Tedarik Zincirlerinde Türkiye ve Amerika Webinarı", "Garanti BBVA Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması Jüri Toplantısı", "Dünya Gazetesi Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni", "TİM-8.Türkiye İnovasyon Haftası Dijitalde İnovasyon Paneli",

Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel (330 adet): "Kış Lastiği Pazarı Açıklamaları", "Evren Güzel, Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Görevine Atanması", "Ağır Ticari Ürün Grubu 2020 Yılı Performansı", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO",

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy (320 adet): "Sabri Ülker Çevre Ödülü", "Skyroad 'Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet' Fotoğraf Yarışması Sponsorluğu",

PERYÖN Başkanı ve Genel Energy İK Direktörü Berna Öztınaz (311 adet): "PERYÖN Popüler Yönetim Dergisi-Freelance Çalışma Dosyası", "PERYÖN Genç'in İlk Turu Başarıyla Tamamlandı", "İş'te BirlİKte Projesi-Sosyal Etki Raporu", "Hibrit Çalışma Modeli Değerlendirmeleri", "İş'te BirlİKte Projesi Kapanış Paneli", "Microsoft Türkiye'den PERYÖN Üyelerine ve Paydaşlarına-Geleceğin Yetkinlikleri Eğitim Programı",

Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu (307 adet): "Arya Kadın Platformu İş Birliği", "Biz Bize Mobil Platformu", "Anadolu Sigorta'ya 2019 Yılı Faaliyet Raporu'yla IADA Altın Ödülü", "Anadolu Sigorta Akademi", "Anadolu Sigorta Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi",

GODIVA CEO'su Nurtaç Ziyal Afridi (297 adet): "Nurtaç Ziyal Afridi'nin GODIVA CEO'luğuna Atanması",

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa (292 adet): "Akbank Esnek Çalışma Modeli", "Akbank Gençlik Akademisi", "Akbank, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde",

Allianz Türkiye İnsan Kaynakları, Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel (274 adet): "Yeni Çalışma Modeli ile Evden Çalışma Kalıca Hale Geldi", "Allianz Staj Programları",

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz (257 adet): "Malta Vatandaşlığı Alan İsimler", "GEN Türkiye Kuruluşu", "Platin Global 100-Dijitalleşme Paneli", "Koton'a Stevie Awards'ta Bronz Stevie Ödülü",

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız (251 adet): "Arzum Elektrikli Ev Aletleri Borsa İstanbul Gong Töreni", "AA Muhabirine Salgın Dönemi ve Tüketici Davranışlarına Etkileri Değerlendirmeleri", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO", "Platin Dergisi 'İş dünyasının Clubhouse ile İmtihanı' Clubhouse Yayını",

Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip (248 adet): "Koçtaş, Gulf Sigorta İş Birliğiyle Müşterilerine 'Ek Garanti Sigortası' Sunuyor", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO",

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce (235 adet): "Akbank Uzaktan Müşteri Olma", "Akbank Mobil'de Yenilikler Sürüyor", "Bloomberg HT Röportajı",

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp (232 adet): "Turkuvaz Medya Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi", "RE360Gayrimenkulün Büyük Buluşması", "Sosyal/Kişisel Haberler",

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan (224 adet): "AA-Bankacılık Söyleşileri", "Ayşegül Adaca Oğan/Aktif Bank Genel Müdürlüğüne Atanması",

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Pınar Kuriş (216 adet): "Cigna COVID-19 Küresel Etki Araştırması", 2020 Yılında Sigortacılık Sektöründe Pandeminin Etkileri Değerlendirmeleri ve 2021 Öngörüleri", "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası", "KOBİ ve Çiftçi Müşterilerine Özel Ürünler",

Sephora Türkiye Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ayça Kaya (209 adet): "KAGİDER ile Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı", "Kategori Mağazacılığı Derneği-'Perakende Teknolojileri Konferansı' Açıklamaları", "Hürriyet Göz Makyajı Dosyası Değerlendirmeleri", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO",

Beymen Grup CEO'su Elif Çapçı (204 adet): "Beymen Club-Eczacıbaşı Vitra Resmi Kıyafet Sponsorluğu", "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Koleksiyon",

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik (202 adet): "Akıllı Hayat 2030 Sürdürülebilirlik Stratejisi-Eşit Bi Hayat Mümkün", "Dünya Gazetesi Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni",

Unilever Türkiye Ev Bakım Kategorisi Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz (201): "Unilever'den Su Tasarrufu için Çağrı", "Unilever Temiz Gelecek Vizyonu", "Marketing Türkiye ve Karnaval 'İyi Yaşam Markaları' Clubhouse Buluşması", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO",

Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Ebru Çiçekliyurt (194 adet): "İzmir'de Türkiye'nin İlk Rüzgar Türbini Ar-Ge Merkezi Kuruluşu",

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Dorman Capital Kurucusu Ebru Dorman (182 adet): "Garanti BBVA Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması Jüri Toplantısı", "Akbank&Endeavor Startupcampus Programı Mezunları Verdi", "YGA Zirvesi",

Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren (162 adet): "4. Ege Ekonomik Forum-'Dijitalleşme ile Bütünsel Dönüşüm' Oturumu Açıklamaları", "Dünya Gazetesi Türkiye'nin Kadın Liderleri Ödül Töreni", "Ekonomist-Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su",

Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Seçil Demiralp (152 adet): "Metro Türkiye İş Ortakları Zirvesi", "Metro Gastro 100. Sayısı", "Metro Türkiye 30. Yıl Reklam Kampanyası", "Fortune Türkiye En Etkin 50 CMO".

HABERMETRE VE ARAŞTIRMA HAKKINDA

Aralık 2020 itibarıyla Marka ve STK'lar tarafından servis edilen 500'ün üzerinde basın bülteni, Kurum Sözcüsü Kadın Yönetici olanlar ayrıştırılarak incelenmiş ve rapora konu olan isimler belirlenmiştir. Habermetre, TÜBİTAK onaylı altyapısı ile Türkçe dilinde yayın yapan 9 bin haber sitesinde yer alan yansımaları ölçümleyerek, raporlamıştır. Rapor verileri ilgili yöneticilerin 1 Aralık 2020 (00.00) - 8 Mart 2021 (11.00) tarihli medya yansımlarını kapsamaktadır. Spor kulüplerinde yönetici olan Kadın Yöneticiler araştırmaya dahil edilmemiştir.

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