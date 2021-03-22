Gri balıkçıl kuşlar Ardahan'da kar sürpriziyle karşılaştı

Baharın müjdecisi gri balıkçıl kuşları Ardahan'da kar sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye'nin önemli kuş alanlarından Ardahan'da, eşine az rastlanır şekilde Kura Nehri kıyısındaki ağaçlara yerleşen gri balıkçıl kuşları, kar sürprizi ile karşılaştı. Ender görülebilen kuş türlerinden olan gri balıkçıl kuşları, genellikle sulak alanlardaki böcek, yumuşakçalar ve balıklar ile sulardaki bitkilerle beslendikleri için Kura Nehri kıyılarını tercih ediyor. Gri balıkçıl kuşları, Kızılırmak deltasında kış aylarını geçirdikten sonra bahara doğru Ardahan'a geliyor ve yavrularını büyüttükten sonra tekrardan Kızılırmak deltasına geri dönüyorlar.

Gri balıkçıl kuşlarının Kura Nehri kenarını, buldukları besin ve yaşam alanlarından dolayı tercih ettiklerini söyleyen Kaan Gündoğdu, "Ardahan kuş türleri bakımından oldukça zengin bir bölge ve gerek Kür Nehrinin, gerek Çıldır Gölü ve bölgedeki diğer göllerde birçok kuş türüne rastlamaktayız. İlkbahara doğru ilk bölgeye gelen göçebe kuşlar ise gri balıkçıl, beyaz balıkçıl, erguvan balıkçıl gibi kuş türleridir. Bugün de Ardahan'a gelen kuşlardan gri balıkçıl kuşu görüldü. Bunlar Kızılırmak deltasında kış aylarını geçirdikten sonra bahara doğru buraya geliyorlar ve yavrularını büyüttükten sonra tekrardan Kızılırmak deltasına geri dönüyorlar" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı