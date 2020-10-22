Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
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Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı

22.10.2020 21:02 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:07

Esenler'de ailesi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan görme engelli Suriyeli adam eşini defalarca bıçakladı.

Esenler'de ailesi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan görme engelli Suriyeli adam eşini defalarca bıçakladı. Engelli adamın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Olay, bu akşam saat 19.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, görme engelli olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet İ. karısı ve çocukları ile birlikte yaşadığı evinde karısını henüz bilinmeyen bir nedenle defalarca bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan kadının yardımına komşuları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocasından aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Karısını bıçaklayan Ahmet İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suriyeli ailenin komşularından Turgay Tunca, "Suriyeli aile yaklaşık 2 senedir komşumuz. Olayı gerçekleştiren şahıs görme engelli, ayrıyeten psikolojik sorunları var. Bazen zaman zaman dışarı çıkıp bağıran birisi, eşini kolundan karnından ve bacağından yaralamış. 40 dakika falan müdahale ettik ambulans çağırdık" şeklinde konuştu.

Suriye çiftin oğlu ise, "Evde babam ile annem vardı. Eve girer girmez demiş gel buraya sonra hemen saldırmış. Bıçağı arkasında saklamış. Bıçağı annemin kalbine doğru sallamış. Babasını çok seviyordu. Babası öldükten sonra sinir hastası oldu. Köydeyken de bazen böyle yapıyordu ama vurmuyordu. Suriye'den geldik biz. Sokağa çıkıp bağırıyordu" dedi.

-İHA-

Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı
Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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