Göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
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Göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya'da, tırmandığı demir korkuluk göğsüne ve karnına saplanan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

28.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:38

Malatya'da, tırmandığı demir korkuluk göğsüne ve karnına saplanan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde bir apartma bahçe duvarındaki demir korkuluklarına tırmanan B.A, düştü.

Göğsüne ve karnına demir korkuluk saplanan çocuk, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı B.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

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