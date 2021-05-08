Gazzeliler İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerini "yanan balonlarla" protesto etti

Abluka altındaki Gazze'de Filistinliler, İsrail'in işgal altında tutulan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah bölgesinde gerçekleştirdiği ihlal ve saldırılara, içinde yanıcı madde bulunan balonlar göndererek tepki gösterdi.

Abluka altındaki Gazze'de Filistinliler, İsrail'in işgal altında tutulan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah bölgesinde gerçekleştirdiği ihlal ve saldırılara, içinde yanıcı madde bulunan balonlar göndererek tepki gösterdi.

Filistinli gençler, Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşimlerine doğru içerisinde yanıcı madde bulunan balonlar gönderdi.

İsmini vermek istemeyen Filistinli aktivist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gönderdiğimiz balonlar İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saldırılar karşısında verilen tepki." dedi.

"Korkak düşmanın saldırılarına maruz kalan Kudüslülere desteklerinin devam edeceğine" dikkati çeken Filistinli aktivist şunları söyledi:

"İsrail, Kudüslülerin haklarını silah zoruyla ve zulmederek gasbediyor. Bugün dünyaya Kudüs şehrindeki Filistinlilerin yanında olduğumuzu ifade eden bir mesaj veriyoruz."

Filistinli aktivist, yanan balonla yapılan eylemlerin kademeli olarak artacağını ifade etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu