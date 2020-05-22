Gazze'de 2 ay sonra cuma namazı kılındı
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Gazze'de 2 ay sonra cuma namazı kılındı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde camiler 2 ayın ardından bugün açıldı.

Gazze'de 2 ay sonra cuma namazı kılındı
22.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:35

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde camiler 2 ayın ardından bugün açıldı. Gazze'de iki aydır kapalı olan camiler cuma ve bayram namazı için açıldı. Korona virüs salgını nedeniyle cuma namazı tedbirler alınarak kılındı.

Gazze'de camiler korona virüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 2 ay kapalı bulunuyor. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan camiler cuma ve bayram namazları için açıldı. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından 2 ay sonra ilk cuma namazı eda edildi. Binlerce kişinin katıldığı namazlarda vatandaşlar güvenlik önlemleri kapsamında maskelerini taktı. Maskeleri olmayanlar içinse camilerin kapılarında maskeler dağıtıldı, namaz sosyal mesafe uyarak kılındı. Çoğu camide cuma vaazı 10 dakikayı geçmedi. Cuma namazı ve bayram namazının kılınması kararının ise şehrin durumunun incelendikten sonra karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan Filistinli yetkililer Ramazan bayramı kapsamında bayram namazının toplu olarak ve tedbirlere uyularak kılınacağını belirtti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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