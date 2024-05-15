Ahmet Davutoğlu: Gazze yalnız değildir, İsrail soykırım suçu işlemektedir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz, Filistin söz konusu olduğunda asla tarafsız olamayız. Gazze yalnız değildir, Filistin yalnız değildir, İsrail soykırım suçu işlemektedir ve ona destek olanlar da soykırımla işbirliği yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleriyle İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Gazze'de insanlık tarihinin en karanlık günlerinden birisinin yaşandığını belirten Davutoğlu, uluslararası toplumun yaşanan katliama sessiz kaldığını söyledi.

Gazze halkının 7 aydır büyük bir mücadele verdiğini ve halen süren Nekbe'ye karşı direndiğini anlatan Ahmet Davutoğlu, "Nekbe, büyük felaket demektir, 76 yıldır bu sürüyor. 76 yıldır da bütün emperyalist güçleri, bütün uluslararası lobileri arkasına almış bir terör devleti bir halkın kaderine hükmetmeye çalışıyor ve o halk direniyor." dedi.

"İstiklal Harbi olmasaydı bize de bir Nekbe yaşatılacaktı"

15 Mayıs'ın aynı zamanda İstiklal Harbi'nin başladığı gün olduğuna değinen Davutoğlu, "O zaman İstiklal Harbi yapılmamış olsaydı, muhtemelen bize de bir Nekbe yaşatılacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"19. yüzyıldan bu yana dünyanın değişik yerlerinde, doğu halkları, Afrika halkları sömürgeciliğin baskısıyla kendi topraklarından sürüldüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, mazlum halkların ilk bağımsızlık mücadelesinin sonunda doğdu. Biz, Filistin söz konusu olduğunda asla tarafsız olamayız. Gazze yalnız değildir, Filistin yalnız değildir, İsrail soykırım suçu işlemektedir ve ona destek olanlar da soykırımla işbirliği yapmaktadır."