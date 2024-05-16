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Nakba'nın 76. yıldönümünde Nablus'ta protesto gösterileri

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Gazze'deki İsrail saldırılarının devam ettiği günlerde, Nablus kentinde yaşayan Filistinliler, Nakba'nın 76. yıldönümünde topluca sürgün edilmelerini protesto etti.

NABLUS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de devam eden İsrail saldırıları Çarşamba günü 222. gününe girerken, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşayan Filistinliler, 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasının ardından Filistinlilerin topluca sürgün edildiği Nakba, diğer bir deyişle büyük felaketin 76. yıldönümünde protesto gösterileri düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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