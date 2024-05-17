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Gölyaka'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Gölyaka Merkez Camisi mevkisinde toplanan vatandaşlar, Gazze'ye destek sloganları atarak ilçe merkezine kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Gölyaka Engelliler Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinden Mehmet Kara, yürüyüşe destek verenlere teşekkür etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 223 gündür sürdüğüne işaret eden Kara, bütün dünyanın gözleri önünde bir halkın canice ve kalleşçe soykırıma uğradığını dile getirdi.

Kara, arkasına zalim güçleri alan siyonist topluluğun, çocuk, kadın, yaşlı ve genç demeden herkesi katlettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Söylerken çok kolay. Fakat bilin ki şehit edilenler kendi çocuğunuz olabilir, yıkılan ev bizim evimiz olabilir. 'Ben insanım' diyen herkesin bu zulme imkanı oldukça eliyle, diliyle ve kalbiyle engel olması gerekir. İçimizden birisinin duası kabul olabilir, dualarınızı eksik etmeyin. Boykot çok önemli. Boykotu asla küçümsemeyin, boykota kararlılıkla devam edelim. Son kez yüksek sesle diyoruz ki Mescid-i Aksa, Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan özgür oluncaya dek mücadelemiz devam edecektir."

Dernek Başkanı İsmail Kardüz de katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açıklamanın ardından İlçe Müftüsü Ahmet Demirel tarafından Gazze için dua edildi.

Yürüyüşe, Memur-Sen ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gölyaka İsrail Düzce Gazze Güncel Haberler

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