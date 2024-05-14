Kızılay 2024 kurban bedeli ne kadar? Gazze kurban bağışı fiyatı! Kızılay yurt dışı ve yurt içi kurban bağışı kaç TL?

Kızılay 2024 kurban bedeli ne kadar? Kızılay yurt dışı ( Gazze ) ve yurt içi kurban bağışı kaç TL? Kurban bağış miktarı ne kadar? Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için kurban bağış fiyatını açıkladı. Peki, Kızılay yurt dışı ve yurt içi kurban bağışı kaç TL?

KIZILAY 2024 KURBAN BEDELİ NE KADAR?

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Kızılay tarafından gelenekselleşen, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan her bir kurbanın toplumun tüm kesimlerine ulaşması amaçlanan ve "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülecek olan 2024 Kurban Kampanyası Lansmanı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye dahil 21 ülkede 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle hazırlayacağı kurban paylarını bu yıl 3 milyon 800 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

GAZZE KURBAN BAĞIŞI FİYATI KAÇ TL?

Lansmana katılan Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KIZILAY YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN BAĞIŞ FİYATI

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı 2024 için heyecan verici bir açıklama yaptı. Kızılay'ın kurban bağış fiyatları netleşti. Yılmaz, bu yılın kurban bedelinin yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Kurban bağışlarının önemi her geçen yıl daha da artıyor, ve Kızılay bu yıl da ihtiyaç sahiplerine destek olmak için hazır.

2024 KURBAN VEKALET ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Erbaş, yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenen bu bedellerle, vatandaşların kurban ibadetini yerine getirebileceklerini ifade etti. Ayrıca, Erbaş, bağış yapmak isteyenlerin il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve bankaların yanı sıra www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de kolayca bağış yapabileceklerini vurguladı.