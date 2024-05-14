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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında ölü sayısı 35.091'e yükseldi

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Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35.091'e yükseldi. İsrail ordusu son 24 saat içinde 57 Filistinliyi öldürürken, 82 Filistinliyi de yaraladı. Enkaz altında halen ölü ve yaralılar bulunuyor.

ÇEKİM TARİHİ: 13 Mayıs 2024

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampından çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35.091'e yükseldi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 57 Filistinliyi öldürürken, 82 Filistinliyi de yaraladı. Böylece İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 35.091'e, yaralı sayısı ise 78.827'ye ulaştı.

Açıklamaya göre, yoğun bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralılar bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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