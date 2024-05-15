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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki Ateşkes İçin Görüşmeler Yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine işaret etti. Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile yaptığı görüşmede de ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Bakan Fidan, Gazze'de biran önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

FİDAN HANİYE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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