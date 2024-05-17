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Gazze'deki Amerikalı doktorlar tahliye edildi

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Beyaz Saray, Gazze'deki bir hastanede görevleri sona eren ancak bölgeden ayrılamayan 17 Amerikalı doktorun bugün bölgeden tahliye edildiğini, 3 Amerikalı doktorun ise halen hastanede bulunduğunu bildirdi.

Beyaz Saray, Gazze'deki bir hastanede görevleri sona eren ancak bölgeden ayrılamayan 17 Amerikalı doktorun bugün bölgeden tahliye edildiğini, 3 Amerikalı doktorun ise halen hastanede bulunduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki Avrupa Hastanesinde mahsur kalan ve Refah sınırı kapalı olduğu için bölgeden ayrılamayan doktorlarla ilgili bir açıklama yaptı.

???????Kirby, söz konusu hastanede bulunan ve hastalara acil yardımla ilgili görevleri sona erdiği için bölgeden ayrılmak isteyen 17 ABD vatandaşı doktorun bugün itibarıyla bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

Toplam 20 Amerikalı doktorun olduğunu belirten Kirby, hastanede kalan diğer 3 doktorla ilgili şu aşamada bir değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden 20 doktorun, Avrupa Hastanesinde görev yaptıktan sonra geçen pazartesi günü ayrılacak şekilde plan yaptıkları ancak İsrail ordusu tarafından Refah sınır kapısının kapatılması dolayısıyla bölgeden ayrılamadıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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