İsveç'te İsrail'e Destek Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler öncülüğünde toplanan bir grup aktivist, İsveç hükümetini İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto etti.

Parlamento önünde toplanan grup, "Gazze'de soykırım son bulsun", "İşgale Hayır" ve "Özgür Filistin" pankartları açtı.

Daha sonra Parlamento önünden yürüyüşe geçen göstericiler, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteği geri çekmesini istedi.

İsrail hükümeti Lahey'de yargılanmalı

Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugünün Nekbe'nin yıl dönümü olduğunu anımsatan Feiler, "Büyük Nekbe'nin başlamasının üzerinden 76 yıl geçti ve hala devam ediyor. Bu nedenle bu korkunç yıl dönümünü, 76 yıllık mülksüzleştirmeyi ve ölümleri, daha iyi bir gelecek umuduyla anmak için bir tür sessiz yürüyüş yapmak için toplandık." dedi.

Feiler, mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Birlikte mücadele ediyoruz. Yahudi, Müslüman, Hıristiyan ya da inançsız olmamız fark etmez. Bu insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili. Hepimiz bunun için mücadele etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu olan İsrail hükümetinin Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiğini dile getiren Feiler, "(İsrail hükümeti üyelerinin), Slobodan Milosevic ve Radovan Karadzic'in konulduğu hapiste yaşamları sona ermeli." ifadesini kullandı.