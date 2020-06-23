Gaziantep OSB'ye güvenli hizmet belgesi
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Gaziantep OSB'ye güvenli hizmet belgesi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne, COVID-19 salgınına karşı aldığı etkin önlemlerden dolayı Türk Standartları Enstitüsü tarafından "Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Gaziantep OSB'ye güvenli hizmet belgesi
23.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:29

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne, COVID-19 salgınına karşı aldığı etkin önlemlerden dolayı Türk Standartları Enstitüsü tarafından "Güvenli Hizmet Belgesi" verildi. Gaziantep OSB, Türkiye'de "Güvenli Hizmet Belgesi"ni alan ilk Organize Sanayi Bölgesi oldu.

COVID-19 salgını ile mücadelede aldığı başarılı ve etkili tedbirlerle dikkat çeken Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, TSE'nin hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını tam olarak yerine getirerek, "Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı. Güvenli Hizmet Belgesi, aynı zamanda OSB Mütevelli Heyet Başkanı olan Vali Davut Gül tarafından, törenle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yöneticilerine takdim edildi. Törene OSB yöneticileri tam kadro halinde katıldı.

En sağlıklı üretim bölgesi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantepli sanayicilerin COVID-19 salgını ile mücadelede örnek bir tutum sergilediğini belirterek, "Salgınla mücadelede sanayicilerimiz büyük bir özveri ve fedakarlık gösterdi. Toplum sağlığının korunması ve tedarik zincirinin kırılmadan üretimin devam etmesi için tüm tedbirleri tam olarak aldılar. Bu durumu sanayi tesislerimize yaptığımız ziyaretlerde de gördük. Bu ziyaretler sonrası Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin, Türkiye'nin en sağlıklı üretim bölgesi olduğunu söylemiştik. Güvenli Hizmet Belgesi ile bu durum tescillenmiş oldu. Emeği geçen OSB yöneticilerimize ve tüm sanayicilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi ile başarılı mücadele

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek ise, Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk müdürlük olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Şimşek, "Sağlık çok önemli. Gerek çalışanlarımızın, gerekse de toplumun sağlığı birinci önceliğimizdir. Bu amaçla OSB Yönetimi olarak salgının ilk gününden itibaren etkin tedbirler alarak salgınla başarılı bir şekilde mücadele ettik. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak eğitim, bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte sanayicilerimiz de aldıkları tedbirler ve gösterdikleri performansla olağanüstü bir başarı elde ettiler. Hepsini kutluyorum. Pandemi ile mücadelede işletmelere örnek ve rehber olması adına belgelendirme çalışmalarına başladık ve kısa süre içerisinde çalışmalarımız onay aldı. Gaziantep olarak bu konuda ülkeye öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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