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Avrupa Birliği, Suriye, İran, Politika

G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısında koronaya karşı iş birliği vurgusu

Telekonferans ile görüşen G-7 ülkelerinin Dışişleri bakanları, korona virüsü pandemisi ile mücadelede iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

26.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:20
G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısında koronaya karşı iş birliği vurgusu

Telekonferans ile görüşen G-7 ülkelerinin Dışişleri bakanları, korona virüsü pandemisi ile mücadelede iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla düzenlenen video konferans toplantısına katıldı. ABD'de gerçekleştirilmesi planlanan ancak korona virüsü riski nedeniyle telekonferans yoluyla yapılan toplantıda dışişleri bakanlarının dünyada paniğe neden olan korona virüsü pandemisini ve mücadele yollarını ele aldıkları bildirildi. Salgınla mücadele konusunda edinilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, sınır kontrolleri konusunda iş birliği yapılması ve ilaç ile aşı geliştirme çalışmalarında dayanışma yapma konularında mutabık kalan bakanların, gelişmekte olan ülkelere destek sağlamayı da kabul ettikleri belirtildi.

Toplantı sonrası AB tarafından yapılan resmi açıklamada, "Toplantıda Covid-19 salgınına verilen uluslararası cevaba odaklanıldı. Yüksek Temsilci, salgının küresel bir tepki gerektiren ekonomik ve jeopolitik alanlar için geniş kapsamlı sonuçları olan eşi benzeri görülmemiş bir sorun teşkil ettiğini vurguladı" denildi.

Yüksek Temsilci Borrell'in uluslararası iş birliğini hızlandırırken ve korona virüsünden etkilenen ülkelerin çoğuna, özellikle Afrika'ya insani yardım sunarken, güçlü bir şekilde koordine edilmiş ve çok boyutlu bir yaklaşımın önemli olduğunun altını çizdi. Borrell, vatandaşların salgınla ilgili doğru bilgileri almalarını, özel önlemlerin demokratik değerlerle tutarlı olmasını ve tüm ülkelerin dezenformasyona ve yanlış haberlere karşı iş birliğini vurguladığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca İran, Suriye, Körfez ve Orta Doğu'daki bölgesel durum, Libya, Sahel, Afganistan, AB'nin komşuluk bölgesinde ve Asya'da güvenlik dahil olmak üzere birçok dış politika ve güvenlik konusu ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Çok boyutlu uluslararası iş birliğinin artırılmasının önemi Yüksek Temsilci tarafından da vurgulanmıştır" denildi.

Toplantıda İran konusunun özellikle alındığı bildirilerek, "İran konusunda Yüksek Temsilci Borrell, G-7 üyelerinin dikkatini Kovid-19 salgını, komşu ülkelere yayılma potansiyeli ve İran halkına yardım ihtiyacından ötürü ülkedeki zor duruma çekti. Bu bağlamda, insani yardım ve tıbbi hizmetlerin yaptırımların kapsamı dışında olduğunu açıklığa kavuşturmuştur" denildi.

İran'a yönelik yaptırımın hafifletilmesi çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell'in ayrıca, salgının sıradan İran halkının geçim kaynakları üzerindeki dramatik etkisi göz önüne alındığında engelsiz insani yardım ve teşvik önlemleri de dahil olmak üzere etkili bir yanıtın öneminin altını çizdiği belirtildi. Açıklamada, "İran'ın yardım talebini ve salgını ele almak için yaptırımlardan kaçınma ihtiyacını destekliyor" denildi.

Toplantıda ayrıca, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPoA) durumunun da ele aldığı bildirildi. Açıklamada, "Borrell, Anlaşmanın korunması ve JCPoA'nın tüm taraflarca tam olarak uygulanması gereğini vurguladı. AB'nin tırmanışa katkıda bulunma ve daha geniş bölgede istikrarı sağlama çabalarına da atıfta bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Libya'da ateşkes vurgusu

Toplantıda Libya'da yaşananların da gündeme geldiği belirtilirken, "Borrell, Libya'da düşmanlıkların insani amaçlar için geçici olarak durdurulmasının ve tam bir ateşkes haline getirmenin aciliyetini vurguladı. Ayrıca AB'nin BM liderliğindeki süreci ve Berlin bildirgesinin uygulanmasını destekleme taahhüdünü tekrar teyit etti ve tüm tarafların silah ambargosuna saygı duyma gereğini yineledi" denildi. Borrell'in ayrıca, "AB, BM silah ambargosuna saygı gösterilmesini sağlamak için Orta Akdeniz'de bir misyon uygulamaya çalışıyor" bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Suriye'de siyasi çözüm

Açıklamanın sonunda, "Yüksek Temsilci, Suriye krizini ele almak ve siyasi bir çözüm yolunu açmak için uluslararası çabaların yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. AB'nin insani durumla ilgili yaklaşımını yeniden teyit etti ve G-7 ortaklarına AB'nin yine Suriye'nin ve bölgenin geleceği için bir Brüksel Konferansı düzenleyeceğini bildirdi" denildi.

Ayrıca, AB'nin tüm acil konularda yakın uluslararası koordinasyon ve iş birliğini sağlamak için önümüzdeki hafta ve aylarda tüm G-7 muadilleriyle yakın temas halinde olmayı kabul ettiği bildirildi.

Kuzey Kore tepkisi

Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda bir dizi balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, denemelerin uluslararası toplum tarafından kabul edilemez nitelikte olduğunu belirterek Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi sürecinde iş birliğine devam etme kararlılıklarını bir kez daha yineledi.

Olimpiyatlar da konuşuldu

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ise mevkidaşlarına hakkında erteleme kararı verilen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili görüşlerini aktardı. Etkinliğin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bir zamanda yapılmasından yana olduklarını yineleyen Motegi'nin, mevkidaşlarından bu konuda destek gördüğü ifade edildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Manşet

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