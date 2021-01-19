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Futbol: Süper Lig

19.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:03
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf BozdoğanHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, AlibecMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, Alibec

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Deniz Türüç, Giuliano, Demba Ba

Gol: Dk. 42 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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